https://ria.ru/20230325/trevoga-1860602134.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.03.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в восточных областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:25
2023-03-25T15:25
2023-03-25T15:25
специальная военная операция на украине
украина
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сумская область
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днепропетровская область
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восточных областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. Согласно карте, тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях в 15.11 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230325/kharkov-1860568064.html
украина
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сумская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Харьковская область, Сумская область, Полтавская область, Днепропетровская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу