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В Екатеринбурге в частном доме обнаружили тела двоих детей - РИА Новости, 25.03.2023
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19:40 25.03.2023 (обновлено: 19:50 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/tela-1860636538.html
В Екатеринбурге в частном доме обнаружили тела двоих детей
В Екатеринбурге в частном доме обнаружили тела двоих детей - РИА Новости, 25.03.2023
В Екатеринбурге в частном доме обнаружили тела двоих детей
Тела двоих детей найдены в частном доме в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T19:40
2023-03-25T19:50
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Тела двоих детей найдены в частном доме в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В ходе проверки будут выясняться обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе деятельности органов системы профилактики. Как добавили в ведомстве, по факту гибели детей организована доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры.
https://ria.ru/20230323/shkola-1859988525.html
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екатеринбург, происшествия
Екатеринбург, Происшествия
В Екатеринбурге в частном доме обнаружили тела двоих детей

В Железнодорожном районе Екатеринбурга в частном доме обнаружили тела двоих детей

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Тела двоих детей найдены в частном доме в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«
"По имеющейся информации, сегодня, 25 марта, в Железнодорожном районе Екатеринбурга в частном доме обнаружены тела двоих малолетних детей, 2015 и 2018 года рождения. На место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга Максим Барзенцов", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будут выясняться обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе деятельности органов системы профилактики.
Как добавили в ведомстве, по факту гибели детей организована доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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