https://ria.ru/20230325/tela-1860636538.html

В Екатеринбурге в частном доме обнаружили тела двоих детей

В Екатеринбурге в частном доме обнаружили тела двоих детей - РИА Новости, 25.03.2023

В Екатеринбурге в частном доме обнаружили тела двоих детей

Тела двоих детей найдены в частном доме в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T19:40

2023-03-25T19:40

2023-03-25T19:50

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Тела двоих детей найдены в частном доме в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В ходе проверки будут выясняться обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе деятельности органов системы профилактики. Как добавили в ведомстве, по факту гибели детей организована доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20230323/shkola-1859988525.html

екатеринбург

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2023

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екатеринбург, происшествия