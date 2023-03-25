https://ria.ru/20230325/tela-1860636538.html
В Екатеринбурге в частном доме обнаружили тела двоих детей
В Екатеринбурге в частном доме обнаружили тела двоих детей - РИА Новости, 25.03.2023
В Екатеринбурге в частном доме обнаружили тела двоих детей
Тела двоих детей найдены в частном доме в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T19:40
2023-03-25T19:40
2023-03-25T19:50
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Тела двоих детей найдены в частном доме в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В ходе проверки будут выясняться обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе деятельности органов системы профилактики. Как добавили в ведомстве, по факту гибели детей организована доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры.
https://ria.ru/20230323/shkola-1859988525.html
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екатеринбург, происшествия
Екатеринбург, Происшествия
В Екатеринбурге в частном доме обнаружили тела двоих детей
В Железнодорожном районе Екатеринбурга в частном доме обнаружили тела двоих детей