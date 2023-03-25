https://ria.ru/20230325/svatovo-1860566280.html

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 25.03.2023

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской народной республике, применив РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:15

2023-03-25T10:15

2023-03-25T10:46

специальная военная операция на украине

сватово

луганская народная республика

сцкк

происшествия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848621126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f8b5f5b714b87e523d54dd2a0949c7a.jpg

ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской народной республике, применив РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В 07.15 (совпадает с мск) по населенному пункту Сватово (ЛНР) зафиксирован обстрел с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - сообщил представитель СЦКК.Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230325/donbass-1860568569.html

сватово

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сватово, луганская народная республика, сцкк, происшествия, донбасс