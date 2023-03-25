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Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 25.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 25.03.2023 (обновлено: 10:46 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/svatovo-1860566280.html
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 25.03.2023
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской народной республике, применив РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:15
2023-03-25T10:46
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
сцкк
происшествия
донбасс
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ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской народной республике, применив РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В 07.15 (совпадает с мск) по населенному пункту Сватово (ЛНР) зафиксирован обстрел с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - сообщил представитель СЦКК.Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230325/donbass-1860568569.html
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сватово, луганская народная республика, сцкк, происшествия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Донбасс
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" на сватовском направлении
Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С на сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" на сватовском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской народной республике, применив РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В 07.15 (совпадает с мск) по населенному пункту Сватово (ЛНР) зафиксирован обстрел с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - сообщил представитель СЦКК.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
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Специальная военная операция на УкраинеСватовоЛуганская Народная РеспубликаСЦККПроисшествияДонбасс
 
 
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