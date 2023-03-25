https://ria.ru/20230325/svatovo-1860566280.html
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 25.03.2023
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской народной республике, применив РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:15
2023-03-25T10:15
2023-03-25T10:46
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
сцкк
происшествия
донбасс
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ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской народной республике, применив РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В 07.15 (совпадает с мск) по населенному пункту Сватово (ЛНР) зафиксирован обстрел с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - сообщил представитель СЦКК.Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230325/donbass-1860568569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сватово, луганская народная республика, сцкк, происшествия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Донбасс
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово в ЛНР