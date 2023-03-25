https://ria.ru/20230325/sudokhodstvo-1860552570.html

В Крыму заявили, что Украина несет угрозу судоходству в Черном море

В Крыму заявили, что Украина несет угрозу судоходству в Черном море - РИА Новости, 25.03.2023

В Крыму заявили, что Украина несет угрозу судоходству в Черном море

Морские дроны Украины, которые они используют для атаки на Крым, несут угрозу судоходству в Черном море, в том числе торговому, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T08:19

2023-03-25T08:19

2023-03-25T08:19

украина

черное море

севастополь

владимир константинов

оон

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Морские дроны Украины, которые они используют для атаки на Крым, несут угрозу судоходству в Черном море, в том числе торговому, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Относительно морских дронов, то, конечно, ничего хорошего в них нет. Это оружие, оно и в мирное время опасно. А во время СВО они несут риски для любого судоходства, в том числе торгового", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, под удар морских дронов могут попасть и торговые суда, участвующие в зерновой сделке. "Не знаю всех параметров зерновой сделки, но одним из условий должно было быть отсутствие дроновых атак. Потому что непонятно, откуда они запускаются, кто их контролирует. Но очевидно, что от них могут пострадать и пассажирские суда, и торговые, и военные, и любые другие", - подчеркнул глава парламента. Украинские военные неоднократно пытались атаковать Севастополь беспилотниками как с неба, так и с моря. Последняя атака трех украинских морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, отражена утром в среду. Люди и военные корабли не пострадали. Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.

https://ria.ru/20230323/krym-1860000828.html

https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html

украина

черное море

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, черное море, севастополь, владимир константинов, оон, в мире