Рейтинг@Mail.ru
В Крыму заявили, что Украина несет угрозу судоходству в Черном море - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/sudokhodstvo-1860552570.html
В Крыму заявили, что Украина несет угрозу судоходству в Черном море
В Крыму заявили, что Украина несет угрозу судоходству в Черном море - РИА Новости, 25.03.2023
В Крыму заявили, что Украина несет угрозу судоходству в Черном море
Морские дроны Украины, которые они используют для атаки на Крым, несут угрозу судоходству в Черном море, в том числе торговому, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T08:19
2023-03-25T08:19
украина
черное море
севастополь
владимир константинов
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c656ca10873b41ce8ec5b89976192358.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Морские дроны Украины, которые они используют для атаки на Крым, несут угрозу судоходству в Черном море, в том числе торговому, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Относительно морских дронов, то, конечно, ничего хорошего в них нет. Это оружие, оно и в мирное время опасно. А во время СВО они несут риски для любого судоходства, в том числе торгового", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, под удар морских дронов могут попасть и торговые суда, участвующие в зерновой сделке. "Не знаю всех параметров зерновой сделки, но одним из условий должно было быть отсутствие дроновых атак. Потому что непонятно, откуда они запускаются, кто их контролирует. Но очевидно, что от них могут пострадать и пассажирские суда, и торговые, и военные, и любые другие", - подчеркнул глава парламента. Украинские военные неоднократно пытались атаковать Севастополь беспилотниками как с неба, так и с моря. Последняя атака трех украинских морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, отражена утром в среду. Люди и военные корабли не пострадали. Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
https://ria.ru/20230323/krym-1860000828.html
https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html
украина
черное море
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4a586e9c076b5bb1a15ce8e611d3c640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, черное море, севастополь, владимир константинов, оон, в мире
Украина, Черное море, Севастополь, Владимир Константинов, ООН, В мире
В Крыму заявили, что Украина несет угрозу судоходству в Черном море

Глава парламента Крыма Константинов: украинские дроны угрожают судоходству в Черном море

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Черное море
Вид на Черное море - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на Черное море. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Морские дроны Украины, которые они используют для атаки на Крым, несут угрозу судоходству в Черном море, в том числе торговому, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Относительно морских дронов, то, конечно, ничего хорошего в них нет. Это оружие, оно и в мирное время опасно. А во время СВО они несут риски для любого судоходства, в том числе торгового", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, под удар морских дронов могут попасть и торговые суда, участвующие в зерновой сделке.
"Не знаю всех параметров зерновой сделки, но одним из условий должно было быть отсутствие дроновых атак. Потому что непонятно, откуда они запускаются, кто их контролирует. Но очевидно, что от них могут пострадать и пассажирские суда, и торговые, и военные, и любые другие", - подчеркнул глава парламента.
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Эксперт рассказал о стратегии США в Черном море
23 марта, 11:57
Украинские военные неоднократно пытались атаковать Севастополь беспилотниками как с неба, так и с моря. Последняя атака трех украинских морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, отражена утром в среду. Люди и военные корабли не пострадали.
Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Акция протеста в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Украина доведет поляков до потери суверенитета
08:00
 
УкраинаЧерное мореСевастопольВладимир КонстантиновООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала