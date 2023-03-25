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ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты
ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 25.03.2023
ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты
ВВС США ранее в этом месяце провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A, пишет издание Defense News со ссылкой на заявление ВВС. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T02:12
2023-03-25T02:12
2023-03-25T05:49
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ВВС США ранее в этом месяце провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A, пишет издание Defense News со ссылкой на заявление ВВС. По данным издания, испытания состоялись 13 марта и представляли собой второй запуск прототипа этой гиперзвуковой ракеты. Пуск был осуществлен бомбардировщиком B-52H Stratofortress у побережья южной части штата Калифорния. Остается неясным, были ли испытания успешными. Американские ВВС сообщили, что "испытания достигли некоторых целей", но подробностей не раскрыли.
https://ria.ru/20230325/knr-1860539661.html
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сша, калифорния, в мире
ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты
DN: ВВС США заявили, что в марте провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A