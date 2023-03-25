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ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 25.03.2023
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02:12 25.03.2023 (обновлено: 05:49 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/ssha-1860541320.html
ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты
ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 25.03.2023
ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты
ВВС США ранее в этом месяце провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A, пишет издание Defense News со ссылкой на заявление ВВС. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T02:12
2023-03-25T05:49
сша
калифорния
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ВВС США ранее в этом месяце провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A, пишет издание Defense News со ссылкой на заявление ВВС. По данным издания, испытания состоялись 13 марта и представляли собой второй запуск прототипа этой гиперзвуковой ракеты. Пуск был осуществлен бомбардировщиком B-52H Stratofortress у побережья южной части штата Калифорния. Остается неясным, были ли испытания успешными. Американские ВВС сообщили, что "испытания достигли некоторых целей", но подробностей не раскрыли.
https://ria.ru/20230325/knr-1860539661.html
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сша, калифорния, в мире
США, Калифорния, В мире
ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты

DN: ВВС США заявили, что в марте провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A

© Фото : Air Force / Giancarlo CasemАмериканский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ВВС США ранее в этом месяце провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A, пишет издание Defense News со ссылкой на заявление ВВС.
По данным издания, испытания состоялись 13 марта и представляли собой второй запуск прототипа этой гиперзвуковой ракеты. Пуск был осуществлен бомбардировщиком B-52H Stratofortress у побережья южной части штата Калифорния.
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Остается неясным, были ли испытания успешными. Американские ВВС сообщили, что "испытания достигли некоторых целей", но подробностей не раскрыли.
 
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