https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860591760.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.03.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении

"Западная" группировка войск ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила до 55 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T14:10

2023-03-25T14:10

2023-03-25T14:59

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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харьковская область

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. "Западная" группировка войск ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила до 55 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

харьковская область

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, харьковская область