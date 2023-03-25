https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860591760.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.03.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении
"Западная" группировка войск ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила до 55 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:10
2023-03-25T14:10
2023-03-25T14:59
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. "Западная" группировка войск ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила до 55 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: "Западная" группировка войск уничтожила 55 солдат ВСУ на Купянском направлении