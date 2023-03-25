https://ria.ru/20230325/sovfed-1860549388.html

Совфед присоединится к акции "Помочь планете", отключив подсветку здания

Совфед присоединится к акции "Помочь планете", отключив подсветку здания - РИА Новости, 25.03.2023

Совфед присоединится к акции "Помочь планете", отключив подсветку здания

Совфед в субботу присоединится к акции российских экологов "Помочь планете", на время отключив подсветку здания, сообщает пресс-служба палаты. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T07:17

2023-03-25T07:17

2023-03-25T07:17

россия

общество

дмитрий песков

совет федерации рф

всемирный фонд дикой природы

елена крылова

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Совфед в субботу присоединится к акции российских экологов "Помочь планете", на время отключив подсветку здания, сообщает пресс-служба палаты. Инициаторами акции по экономии электричества стали ряд российских экологических и общественных организаций. В частности, Всероссийское общество охраны природы и Российское экологическое движение. Они призвали граждан, государственные и частные компании, федеральные и региональные органы власти снизить потребление энергии 25 марта в 20 часов 30 минут на один час, уточнили в пресс-службе СФ. В документе отмечается, что Совет Федерации как один из организаторов Невского международного экологического конгресса активно поддерживает проекты, которые направлены на популяризацию ответственного подхода к сбережению ресурсов и внимательному отношению к природе. "Экология: право, а не привилегия" - тема Х Невского международного экологического конгресса, который состоится 25–26 мая 2023 года в Санкт-Петербурге. Его ключевые задачи – формирование международной повестки дня в сфере экологической безопасности, укрепление межпарламентского сотрудничества и гармонизация экологического законодательства государств-участников СНГ. Организаторами конгресса выступают правительство РФ, Совет Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Минприроды, оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль в этом году принял решение воздержаться от участия в акции "Час земли", которая также проходит 25 марта. Это связано с тем, что организатор акции Всемирный фонд природы (WWF*) попал в реестр иностранных агентов. Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова сообщила РИА Новости, что никаких отключений электроэнергии и подсветок на зданиях органов власти, которые находятся в введении управделами президента РФ во время акции "Час земли" не будет. В пресс-службе WWF России* (иноагент) сообщали, что акция "Час Земли" в этом году пройдет 25 марта с 20.30 по 21.30 по местному времени. Традиционно в "Час Земли" участники акции по всему миру символически выключают свет и бытовые электроприборы для привлечения внимания к экологическим проблемам. В России акция впервые прошла в 2009 году.* Организация, выполняющая функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230211/ekologiya-1851385193.html

https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849223961.html

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россия, общество, дмитрий песков, совет федерации рф, всемирный фонд дикой природы, елена крылова