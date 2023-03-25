https://ria.ru/20230325/remont-1860597328.html

Военные специалисты занимаются ремонтом гидрогенератора на Каховской ГЭС

Военные специалисты занимаются ремонтом гидрогенератора на Каховской ГЭС - РИА Новости, 25.03.2023

Военные специалисты занимаются ремонтом гидрогенератора на Каховской ГЭС

Военные специалисты инженерных войск занимаются ремонтом одного из шести гидрогенераторов на Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости командир подразделения ВС РФ,... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T15:00

2023-03-25T15:00

2023-03-25T15:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

каховская гэс

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 25 мар – РИА Новости. Военные специалисты инженерных войск занимаются ремонтом одного из шести гидрогенераторов на Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости командир подразделения ВС РФ, охраняющего электростанцию, с позывным "Граф". По его словам, всего на станции шесть гидрогенераторов, из них работает только один, обеспечивая нужды самой станции, три генератора в неисправном состоянии. Еще один в рабочем состоянии, но находится в резерве, в настоящее время выключен, отметил он.

https://ria.ru/20230314/ges-1857688896.html

херсонская область

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вооруженные силы рф, каховская гэс, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)