https://ria.ru/20230325/remont-1860597328.html
Военные специалисты занимаются ремонтом гидрогенератора на Каховской ГЭС
Военные специалисты занимаются ремонтом гидрогенератора на Каховской ГЭС - РИА Новости, 25.03.2023
Военные специалисты занимаются ремонтом гидрогенератора на Каховской ГЭС
Военные специалисты инженерных войск занимаются ремонтом одного из шести гидрогенераторов на Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости командир подразделения ВС РФ,... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:00
2023-03-25T15:00
2023-03-25T15:00
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вооруженные силы рф
каховская гэс
херсонская область
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 25 мар – РИА Новости. Военные специалисты инженерных войск занимаются ремонтом одного из шести гидрогенераторов на Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости командир подразделения ВС РФ, охраняющего электростанцию, с позывным "Граф". По его словам, всего на станции шесть гидрогенераторов, из них работает только один, обеспечивая нужды самой станции, три генератора в неисправном состоянии. Еще один в рабочем состоянии, но находится в резерве, в настоящее время выключен, отметил он.
https://ria.ru/20230314/ges-1857688896.html
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вооруженные силы рф, каховская гэс, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Каховская ГЭС, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военные специалисты занимаются ремонтом гидрогенератора на Каховской ГЭС
Военные специалисты занимаются ремонтом одного из шести гидрогенераторов на Каховской ГЭС
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 25 мар – РИА Новости. Военные специалисты инженерных войск занимаются ремонтом одного из шести гидрогенераторов на Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости командир подразделения ВС РФ, охраняющего электростанцию, с позывным "Граф".
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"Один гидрогенератор сейчас ремонтируется довольно успешно, есть подвижки. У нас есть специалисты в МО, которые занимаются ремонтом энергетических блоков – инженерные войска", - сказал военный.
По его словам, всего на станции шесть гидрогенераторов, из них работает только один, обеспечивая нужды самой станции, три генератора в неисправном состоянии. Еще один в рабочем состоянии, но находится в резерве, в настоящее время выключен, отметил он.
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