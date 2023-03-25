https://ria.ru/20230325/pozhar-1860597985.html

Возле "Москва-сити" загорелись строительные конструкции

Возле "Москва-сити" загорелись строительные конструкции - РИА Новости, 25.03.2023

Возле "Москва-сити" загорелись строительные конструкции

Строительные конструкции загорелись возле "Москва-сити", возгорание ликвидировали на 40 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T15:10

2023-03-25T15:10

2023-03-25T15:10

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва-сити

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Строительные конструкции загорелись возле "Москва-сити", возгорание ликвидировали на 40 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. По информации главка, возгорание происходило на Пресненской набережной, дом 8, строение 1. "Сорок метров (квадратных – ред.), ликвидация в 14.32. На стройке строительные конструкции горели. Сведения о пострадавших не поступали", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230320/pozhar-1859220268.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва-сити