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Возле "Москва-сити" загорелись строительные конструкции - РИА Новости, 25.03.2023
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15:10 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/pozhar-1860597985.html
Возле "Москва-сити" загорелись строительные конструкции
Возле "Москва-сити" загорелись строительные конструкции - РИА Новости, 25.03.2023
Возле "Москва-сити" загорелись строительные конструкции
Строительные конструкции загорелись возле "Москва-сити", возгорание ликвидировали на 40 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:10
2023-03-25T15:10
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва-сити
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Строительные конструкции загорелись возле "Москва-сити", возгорание ликвидировали на 40 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. По информации главка, возгорание происходило на Пресненской набережной, дом 8, строение 1. "Сорок метров (квадратных – ред.), ликвидация в 14.32. На стройке строительные конструкции горели. Сведения о пострадавших не поступали", – сказал собеседник агентства.
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Наталья Макарова
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва-сити
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва-Сити
Возле "Москва-сити" загорелись строительные конструкции

Возле "Москва-сити" загорелись строительные конструкции, информации о пострадавших нет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Строительные конструкции загорелись возле "Москва-сити", возгорание ликвидировали на 40 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
По информации главка, возгорание происходило на Пресненской набережной, дом 8, строение 1.
"Сорок метров (квадратных – ред.), ликвидация в 14.32. На стройке строительные конструкции горели. Сведения о пострадавших не поступали", – сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва-Сити
 
 
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