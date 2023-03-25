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Площадь пожара в Ростовской области составила тысячу квадратных метров
Площадь пожара в Ростовской области составила тысячу квадратных метров - РИА Новости, 25.03.2023
Площадь пожара в Ростовской области составила тысячу квадратных метров
Площадь пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области составила 1 тысячу квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T11:19
2023-03-25T11:19
2023-03-25T11:27
происшествия
ростовская область
аксай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Площадь пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области составила 1 тысячу квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Был объявлен ранг пожара №2."По оперативным данным, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Горит один ангар по всей площади, огонь перешел на рядом стоящий ангар", - сказал представитель ведомства.Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.
https://ria.ru/20230324/pozhar-1860457460.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, аксай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Аксай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Ростовской области составила тысячу квадратных метров
МЧС: площадь пожара в ангарах в Ростовской области составила тысячу квадратных метров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Площадь пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области составила 1 тысячу квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Был объявлен ранг пожара №2.
"По оперативным данным, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Горит один ангар по всей площади, огонь перешел на рядом стоящий ангар", - сказал представитель ведомства.
Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.
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