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Площадь пожара в Ростовской области составила тысячу квадратных метров - РИА Новости, 25.03.2023
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11:19 25.03.2023 (обновлено: 11:27 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/pozhar-1860573137.html
Площадь пожара в Ростовской области составила тысячу квадратных метров
Площадь пожара в Ростовской области составила тысячу квадратных метров - РИА Новости, 25.03.2023
Площадь пожара в Ростовской области составила тысячу квадратных метров
Площадь пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области составила 1 тысячу квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T11:19
2023-03-25T11:27
происшествия
ростовская область
аксай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Площадь пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области составила 1 тысячу квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Был объявлен ранг пожара №2."По оперативным данным, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Горит один ангар по всей площади, огонь перешел на рядом стоящий ангар", - сказал представитель ведомства.Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.
https://ria.ru/20230324/pozhar-1860457460.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область, аксай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Аксай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Ростовской области составила тысячу квадратных метров

МЧС: площадь пожара в ангарах в Ростовской области составила тысячу квадратных метров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Площадь пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области составила 1 тысячу квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Был объявлен ранг пожара №2.
"По оперативным данным, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Горит один ангар по всей площади, огонь перешел на рядом стоящий ангар", - сказал представитель ведомства.
Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.
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Вчера, 17:00
 
ПроисшествияРостовская областьАксайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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