https://ria.ru/20230325/pozhar-1860573137.html

Площадь пожара в Ростовской области составила тысячу квадратных метров

Площадь пожара в Ростовской области составила тысячу квадратных метров - РИА Новости, 25.03.2023

Площадь пожара в Ростовской области составила тысячу квадратных метров

Площадь пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области составила 1 тысячу квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T11:19

2023-03-25T11:19

2023-03-25T11:27

происшествия

ростовская область

аксай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Площадь пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области составила 1 тысячу квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Был объявлен ранг пожара №2."По оперативным данным, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Горит один ангар по всей площади, огонь перешел на рядом стоящий ангар", - сказал представитель ведомства.Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.

https://ria.ru/20230324/pozhar-1860457460.html

ростовская область

аксай

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, аксай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)