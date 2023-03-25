https://ria.ru/20230325/pozhar-1860561687.html

“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии

“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии - РИА Новости, 25.03.2023

“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии

Пять лет назад, 25 марта 2018 года, при пожаре в кемеровском ТРК “Зимняя вишня” погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

2023-03-25T09:31

2023-03-25T09:31

2023-03-25T09:31

происшествия

кемерово

пожар в торговом центре в кемерово

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Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже. Там были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. После трагедии следователи возбудили четыре уголовных дела, приговоры по трем из них уже вынесены. Сроки наказания разные: от 5 до 18 лет. На месте сгоревшего и снесенного торгового центра в Кемерово открыли парк Ангелов.

кемерово

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии Пять лет назад, 25 марта 2018 года, при пожаре в кемеровском ТРК “Зимняя вишня” погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже. Там были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. После трагедии следователи возбудили четыре уголовных дела, приговоры по трем из них уже вынесены. Сроки наказания разные: от 5 до 18 лет. На месте сгоревшего и снесенного торгового центра в Кемерово открыли парк Ангелов. 2023-03-25T09:31 true PT4M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемерово, пожар в торговом центре в кемерово, видео