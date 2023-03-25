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“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии - РИА Новости, 25.03.2023
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09:31 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/pozhar-1860561687.html
“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии
“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии - РИА Новости, 25.03.2023
“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии
Пять лет назад, 25 марта 2018 года, при пожаре в кемеровском ТРК “Зимняя вишня” погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
2023-03-25T09:31
2023-03-25T09:31
происшествия
кемерово
пожар в торговом центре в кемерово
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Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже. Там были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. После трагедии следователи возбудили четыре уголовных дела, приговоры по трем из них уже вынесены. Сроки наказания разные: от 5 до 18 лет. На месте сгоревшего и снесенного торгового центра в Кемерово открыли парк Ангелов.
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Дарья Буймова
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60
353
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“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии
Пять лет назад, 25 марта 2018 года, при пожаре в кемеровском ТРК “Зимняя вишня” погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже. Там были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.  После трагедии следователи возбудили четыре уголовных дела, приговоры по трем из них уже вынесены. Сроки наказания разные: от 5 до 18 лет. На месте сгоревшего и снесенного торгового центра в Кемерово открыли парк Ангелов.
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происшествия, кемерово, пожар в торговом центре в кемерово, видео
Происшествия, Кемерово, Пожар в торговом центре в Кемерово
“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии
Пять лет назад, 25 марта 2018 года, при пожаре в кемеровском ТРК “Зимняя вишня” погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
2023-03-25T09:31
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“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии

Читать ria.ru в
Пять лет назад, 25 марта 2018 года, при пожаре в кемеровском ТРК “Зимняя вишня” погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже. Там были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. После трагедии следователи возбудили четыре уголовных дела, приговоры по трем из них уже вынесены. Сроки наказания разные: от 5 до 18 лет. На месте сгоревшего и снесенного торгового центра в Кемерово открыли парк Ангелов.
 
ПроисшествияКемеровоПожар в торговом центре в Кемерово
 
 
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