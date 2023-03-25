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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина - РИА Новости, 25.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:56 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/postradavshaya-1860623526.html
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина - РИА Новости, 25.03.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:56
2023-03-25T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
киев
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка 24.03.2023: по улице Брюсова, 49 пострадала женщина 1974 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230325/mina-1860621604.html
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донецк
донецкая народная республика
киев
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в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, СЦКК, НАТО
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Донецка пострадала женщина 1974 года рождения

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Донецка
Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка 24.03.2023: по улице Брюсова, 49 пострадала женщина 1974 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевСЦККНАТО
 
 
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