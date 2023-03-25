https://ria.ru/20230325/postradavshaya-1860623526.html

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина - РИА Новости, 25.03.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T17:56

2023-03-25T17:56

2023-03-25T17:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка 24.03.2023: по улице Брюсова, 49 пострадала женщина 1974 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230325/mina-1860621604.html

https://ria.ru/20230325/germaniya-1860579725.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато