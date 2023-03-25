При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Донецка пострадала женщина 1974 года рождения
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Донецка
Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка 24.03.2023: по улице Брюсова, 49 пострадала женщина 1974 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.