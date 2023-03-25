https://ria.ru/20230325/pogoda-1860563344.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 25.03.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Облачная погода, временами дожди и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T09:58

2023-03-25T09:58

2023-03-25T10:00

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами дожди и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет определять циклон с центром над Карелией. В начале дня Москва и окрестности будут находиться в его теплом секторе, а в середине дня скажется влияние холодного атмосферного фронта с Запада. Ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди, плюс 10 - плюс 12 градусов максимальная температура в Москве, плюс 8 - плюс 13 в Подмосковье", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20230321/aprel-1859506134.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, михаил леус, погода