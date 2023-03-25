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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 25.03.2023
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09:58 25.03.2023 (обновлено: 10:00 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/pogoda-1860563344.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 25.03.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода, временами дожди и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T09:58
2023-03-25T10:00
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами дожди и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет определять циклон с центром над Карелией. В начале дня Москва и окрестности будут находиться в его теплом секторе, а в середине дня скажется влияние холодного атмосферного фронта с Запада. Ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди, плюс 10 - плюс 12 градусов максимальная температура в Москве, плюс 8 - плюс 13 в Подмосковье", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидаются дожди и до 12 градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами дожди и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять циклон с центром над Карелией. В начале дня Москва и окрестности будут находиться в его теплом секторе, а в середине дня скажется влияние холодного атмосферного фронта с Запада. Ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди, плюс 10 - плюс 12 градусов максимальная температура в Москве, плюс 8 - плюс 13 в Подмосковье", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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