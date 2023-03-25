https://ria.ru/20230325/otnosheniya-1860603989.html

Пекин заявил о важности китайско-американских отношений

Пекин заявил о важности китайско-американских отношений - РИА Новости, 25.03.2023

Пекин заявил о важности китайско-американских отношений

Китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T15:38

2023-03-25T15:38

2023-03-25T16:03

в мире

китай

сша

цинь ган

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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с представителями деловых кругов США в Пекине в субботу."Китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в мире. Если китайско-американские отношения наладятся, весь мир будет в выигрыше, в противном случае весь мир пострадает", - приводит слова Цинь Гана официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.Цинь Ган выразил надежду на то, что США откажутся от менталитета игры с нулевой суммой, перестанут использовать недобросовестные средства для сдерживания и подавления КНР и будут работать с Китаем, чтобы подтолкнуть двусторонние отношения к преодолению нынешних трудностей и возвращению на здоровую и стабильную траекторию.Он также подчеркнул, что Китай готов продолжать улучшать деловую среду для компаний со всего мира, включая компании из США.

https://ria.ru/20230325/politika-1860390957.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, сша, цинь ган