https://ria.ru/20230325/otnosheniya-1860603989.html
Пекин заявил о важности китайско-американских отношений
Пекин заявил о важности китайско-американских отношений - РИА Новости, 25.03.2023
Пекин заявил о важности китайско-американских отношений
Китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:38
2023-03-25T15:38
2023-03-25T16:03
в мире
китай
сша
цинь ган
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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с представителями деловых кругов США в Пекине в субботу."Китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в мире. Если китайско-американские отношения наладятся, весь мир будет в выигрыше, в противном случае весь мир пострадает", - приводит слова Цинь Гана официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.Цинь Ган выразил надежду на то, что США откажутся от менталитета игры с нулевой суммой, перестанут использовать недобросовестные средства для сдерживания и подавления КНР и будут работать с Китаем, чтобы подтолкнуть двусторонние отношения к преодолению нынешних трудностей и возвращению на здоровую и стабильную траекторию.Он также подчеркнул, что Китай готов продолжать улучшать деловую среду для компаний со всего мира, включая компании из США.
https://ria.ru/20230325/politika-1860390957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, цинь ган
В мире, Китай, США, Цинь Ган
Пекин заявил о важности китайско-американских отношений
МИД КНР назвал взаимодействие с США наиболее важными двусторонними отношениями в мире
ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с представителями деловых кругов США в Пекине в субботу.
"Китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в мире. Если китайско-американские отношения наладятся, весь мир будет в выигрыше, в противном случае весь мир пострадает", - приводит слова Цинь Гана официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.
Цинь Ган выразил надежду на то, что США откажутся от менталитета игры с нулевой суммой, перестанут использовать недобросовестные средства для сдерживания и подавления КНР и будут работать с Китаем, чтобы подтолкнуть двусторонние отношения к преодолению нынешних трудностей и возвращению на здоровую и стабильную траекторию.
Он также подчеркнул, что Китай готов продолжать улучшать деловую среду для компаний со всего мира, включая компании из США.
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