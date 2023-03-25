NYT рассказала о конфликтах между наемниками из США на Украине
Отсутствие военного опыта и междоусобицы: NYT рассказала о наемниках из США на Украине
© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные в районе Артемовска
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Американская газета New York Times рассказала о том, что многие американские наемники на Украине не имеют военного опыта, конфликтуют друг с другом и занимаются мошенничеством.
"Многие... борются друг с другом... Некоторые зря потратили деньги... Другие занимались благотворительностью, при этом пытаясь нажиться на войне", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на документы и свидетельства украинских чиновников и самих наемников.
Отмечается, что один из них, Джеймс Васкез, солгал о своем военном опыте. Он заявил, что на Украине с легкостью получил доступ к оружию, в том числе, к американским ружьям. Однако, как оказалось, в стране он находится без необходимого военного контракта.
Вступивший в Украинский интернациональный легион Мэтью Нэнс потребовал уволить двух сотрудников, бездоказательно обвинив одного из них в связях с Россией. Нэнс покинул Украину и занимается сбором средств с другим бывшим членом легиона, Беном Лэки. Согласно газете, Лэки для вступления в организацию солгал о том, что он был морпехом, однако на самом деле военного опыта у него нет.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.