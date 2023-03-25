https://ria.ru/20230325/naemniki-1860593044.html

NYT рассказала о конфликтах между наемниками из США на Украине

NYT рассказала о конфликтах между наемниками из США на Украине - РИА Новости, 25.03.2023

NYT рассказала о конфликтах между наемниками из США на Украине

Американская газета New York Times рассказала о том, что многие американские наемники на Украине не имеют военного опыта, конфликтуют друг с другом и занимаются РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T14:17

2023-03-25T14:17

2023-03-25T14:37

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

пакистан

мария захарова

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Американская газета New York Times рассказала о том, что многие американские наемники на Украине не имеют военного опыта, конфликтуют друг с другом и занимаются мошенничеством. "Многие... борются друг с другом... Некоторые зря потратили деньги... Другие занимались благотворительностью, при этом пытаясь нажиться на войне", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на документы и свидетельства украинских чиновников и самих наемников. Отмечается, что один из них, Джеймс Васкез, солгал о своем военном опыте. Он заявил, что на Украине с легкостью получил доступ к оружию, в том числе, к американским ружьям. Однако, как оказалось, в стране он находится без необходимого военного контракта. Вступивший в Украинский интернациональный легион Мэтью Нэнс потребовал уволить двух сотрудников, бездоказательно обвинив одного из них в связях с Россией. Нэнс покинул Украину и занимается сбором средств с другим бывшим членом легиона, Беном Лэки. Согласно газете, Лэки для вступления в организацию солгал о том, что он был морпехом, однако на самом деле военного опыта у него нет. По информации издания, бывший строитель Райан Рут решил заняться рекрутированием наемников среди афганцев. Он утверждает, что планировал вывезти их, в некоторых случаях незаконно, из Пакистана и Ирана. Как отмечает газета, неясно, удалось ли ему это сделать. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.

https://ria.ru/20230325/ukraina-1860583713.html

https://ria.ru/20230325/naemnik-1860578937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, пакистан, мария захарова