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NYT рассказала о конфликтах между наемниками из США на Украине - РИА Новости, 25.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 25.03.2023 (обновлено: 14:37 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/naemniki-1860593044.html
NYT рассказала о конфликтах между наемниками из США на Украине
NYT рассказала о конфликтах между наемниками из США на Украине - РИА Новости, 25.03.2023
NYT рассказала о конфликтах между наемниками из США на Украине
Американская газета New York Times рассказала о том, что многие американские наемники на Украине не имеют военного опыта, конфликтуют друг с другом и занимаются РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:17
2023-03-25T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
пакистан
мария захарова
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Американская газета New York Times рассказала о том, что многие американские наемники на Украине не имеют военного опыта, конфликтуют друг с другом и занимаются мошенничеством. "Многие... борются друг с другом... Некоторые зря потратили деньги... Другие занимались благотворительностью, при этом пытаясь нажиться на войне", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на документы и свидетельства украинских чиновников и самих наемников. Отмечается, что один из них, Джеймс Васкез, солгал о своем военном опыте. Он заявил, что на Украине с легкостью получил доступ к оружию, в том числе, к американским ружьям. Однако, как оказалось, в стране он находится без необходимого военного контракта. Вступивший в Украинский интернациональный легион Мэтью Нэнс потребовал уволить двух сотрудников, бездоказательно обвинив одного из них в связях с Россией. Нэнс покинул Украину и занимается сбором средств с другим бывшим членом легиона, Беном Лэки. Согласно газете, Лэки для вступления в организацию солгал о том, что он был морпехом, однако на самом деле военного опыта у него нет. По информации издания, бывший строитель Райан Рут решил заняться рекрутированием наемников среди афганцев. Он утверждает, что планировал вывезти их, в некоторых случаях незаконно, из Пакистана и Ирана. Как отмечает газета, неясно, удалось ли ему это сделать. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
https://ria.ru/20230325/ukraina-1860583713.html
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в мире, украина, россия, пакистан, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Пакистан, Мария Захарова
NYT рассказала о конфликтах между наемниками из США на Украине

Отсутствие военного опыта и междоусобицы: NYT рассказала о наемниках из США на Украине

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Американская газета New York Times рассказала о том, что многие американские наемники на Украине не имеют военного опыта, конфликтуют друг с другом и занимаются мошенничеством.
"Многие... борются друг с другом... Некоторые зря потратили деньги... Другие занимались благотворительностью, при этом пытаясь нажиться на войне", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на документы и свидетельства украинских чиновников и самих наемников.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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Вчера, 12:39
Отмечается, что один из них, Джеймс Васкез, солгал о своем военном опыте. Он заявил, что на Украине с легкостью получил доступ к оружию, в том числе, к американским ружьям. Однако, как оказалось, в стране он находится без необходимого военного контракта.
Вступивший в Украинский интернациональный легион Мэтью Нэнс потребовал уволить двух сотрудников, бездоказательно обвинив одного из них в связях с Россией. Нэнс покинул Украину и занимается сбором средств с другим бывшим членом легиона, Беном Лэки. Согласно газете, Лэки для вступления в организацию солгал о том, что он был морпехом, однако на самом деле военного опыта у него нет.
По информации издания, бывший строитель Райан Рут решил заняться рекрутированием наемников среди афганцев. Он утверждает, что планировал вывезти их, в некоторых случаях незаконно, из Пакистана и Ирана. Как отмечает газета, неясно, удалось ли ему это сделать.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПакистанМария Захарова
 
 
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