https://ria.ru/20230325/moskva-1860576686.html
На Поклонной горе в Москве помоют фонтанный комплекс "Годы войны"
На Поклонной горе в Москве помоют фонтанный комплекс "Годы войны" - РИА Новости, 25.03.2023
На Поклонной горе в Москве помоют фонтанный комплекс "Годы войны"
Промывка фонтанного комплекса "Годы войны" начинается на Поклонной горе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T11:59
2023-03-25T11:59
2023-03-25T11:59
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Промывка фонтанного комплекса "Годы войны" начинается на Поклонной горе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В преддверии открытия сезона фонтанов специалисты Комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. На сегодняшний день это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Сооружение очистят специальными щетками от загрязнений, после чего тщательно промоют специальным моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что работы выполнит бригада из семи человек, задействуют две поливомоечные машины. На проведение работ уйдёт неделя. Сообщается, что фонтаны комплекса "Годы войны" представляют собой пять одинаковых прямоугольных чаш из темно-красного гранита, в каждой из которых бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество – 225, что символизирует количество недель, в течение которых длилась Великая Отечественная война. "Сезон фонтанов традиционно откроем в конце апреля", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230324/moskva-1860275489.html
https://ria.ru/20230125/moskva-1847291397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На Поклонной горе в Москве помоют фонтанный комплекс "Годы войны"
На Поклонной горе в Москве началась помывка фонтанного комплекса "Годы войны"
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Промывка фонтанного комплекса "Годы войны" начинается на Поклонной горе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В преддверии открытия сезона фонтанов специалисты Комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. На сегодняшний день это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Сооружение очистят специальными щетками от загрязнений, после чего тщательно промоют специальным моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
.
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Отмечается, что работы выполнит бригада из семи человек, задействуют две поливомоечные машины. На проведение работ уйдёт неделя.
Сообщается, что фонтаны комплекса "Годы войны" представляют собой пять одинаковых прямоугольных чаш из темно-красного гранита, в каждой из которых бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество – 225, что символизирует количество недель, в течение которых длилась Великая Отечественная война.
"Сезон фонтанов традиционно откроем в конце апреля", - дополняется в сообщении.
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