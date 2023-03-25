https://ria.ru/20230325/moskva-1860576686.html

На Поклонной горе в Москве помоют фонтанный комплекс "Годы войны"

На Поклонной горе в Москве помоют фонтанный комплекс "Годы войны" - РИА Новости, 25.03.2023

На Поклонной горе в Москве помоют фонтанный комплекс "Годы войны"

Промывка фонтанного комплекса "Годы войны" начинается на Поклонной горе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T11:59

2023-03-25T11:59

2023-03-25T11:59

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Промывка фонтанного комплекса "Годы войны" начинается на Поклонной горе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В преддверии открытия сезона фонтанов специалисты Комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. На сегодняшний день это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Сооружение очистят специальными щетками от загрязнений, после чего тщательно промоют специальным моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что работы выполнит бригада из семи человек, задействуют две поливомоечные машины. На проведение работ уйдёт неделя. Сообщается, что фонтаны комплекса "Годы войны" представляют собой пять одинаковых прямоугольных чаш из темно-красного гранита, в каждой из которых бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество – 225, что символизирует количество недель, в течение которых длилась Великая Отечественная война. "Сезон фонтанов традиционно откроем в конце апреля", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230324/moskva-1860275489.html

https://ria.ru/20230125/moskva-1847291397.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков