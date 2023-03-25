Рейтинг@Mail.ru
На Поклонной горе в Москве помоют фонтанный комплекс "Годы войны" - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/moskva-1860576686.html
На Поклонной горе в Москве помоют фонтанный комплекс "Годы войны"
На Поклонной горе в Москве помоют фонтанный комплекс "Годы войны" - РИА Новости, 25.03.2023
На Поклонной горе в Москве помоют фонтанный комплекс "Годы войны"
Промывка фонтанного комплекса "Годы войны" начинается на Поклонной горе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T11:59
2023-03-25T11:59
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796157281_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_a6c28c4868cdb1346cd091b757b90b26.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Промывка фонтанного комплекса "Годы войны" начинается на Поклонной горе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В преддверии открытия сезона фонтанов специалисты Комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. На сегодняшний день это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Сооружение очистят специальными щетками от загрязнений, после чего тщательно промоют специальным моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что работы выполнит бригада из семи человек, задействуют две поливомоечные машины. На проведение работ уйдёт неделя. Сообщается, что фонтаны комплекса "Годы войны" представляют собой пять одинаковых прямоугольных чаш из темно-красного гранита, в каждой из которых бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество – 225, что символизирует количество недель, в течение которых длилась Великая Отечественная война. "Сезон фонтанов традиционно откроем в конце апреля", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230324/moskva-1860275489.html
https://ria.ru/20230125/moskva-1847291397.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796157281_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_2dec794d142d8e3dbc015706e6860385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На Поклонной горе в Москве помоют фонтанный комплекс "Годы войны"

На Поклонной горе в Москве началась помывка фонтанного комплекса "Годы войны"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе
Фонтанный комплекс Годы войны на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Промывка фонтанного комплекса "Годы войны" начинается на Поклонной горе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В преддверии открытия сезона фонтанов специалисты Комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. На сегодняшний день это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Сооружение очистят специальными щетками от загрязнений, после чего тщательно промоют специальным моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Открытие сезона фонтанов в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Московские фонтаны готовят к открытию сезона, заявил Бирюков
24 марта, 09:28
Отмечается, что работы выполнит бригада из семи человек, задействуют две поливомоечные машины. На проведение работ уйдёт неделя.
Сообщается, что фонтаны комплекса "Годы войны" представляют собой пять одинаковых прямоугольных чаш из темно-красного гранита, в каждой из которых бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество – 225, что символизирует количество недель, в течение которых длилась Великая Отечественная война.
"Сезон фонтанов традиционно откроем в конце апреля", - дополняется в сообщении.
Высадка цветов в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Более 56 млн цветов украсят Москву весной и летом
25 января, 12:23
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала