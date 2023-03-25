https://ria.ru/20230325/moldaviya-1860611217.html

Молдавский депутат предложил праздновать годовщины объединения с Румынией

Молдавский депутат предложил праздновать годовщины объединения с Румынией - РИА Новости, 25.03.2023

Молдавский депутат предложил праздновать годовщины объединения с Румынией

Депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Петр Фрунзе выступает за организацию праздничных мероприятий в честь годовщины объединения... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T16:43

2023-03-25T16:43

2023-03-25T16:43

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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Петр Фрунзе выступает за организацию праздничных мероприятий в честь годовщины объединения республики с Румынией в 1918 году. "Рекомендую мэрам, областным советам, учебным заведениям продвигать историческую правду путем организации культурно-художественных мероприятий, которые придают значение акту союза Бессарабии с Румынией от 27 марта 1918 года", - заявил Фрунзе журналистам. Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.

https://ria.ru/20230322/moldaviya-1859902760.html

https://ria.ru/20230223/sotrudnichestvo-1854036124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, молдавия, россия