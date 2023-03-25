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Молдавский депутат предложил праздновать годовщины объединения с Румынией - РИА Новости, 25.03.2023
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16:43 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/moldaviya-1860611217.html
Молдавский депутат предложил праздновать годовщины объединения с Румынией
Молдавский депутат предложил праздновать годовщины объединения с Румынией - РИА Новости, 25.03.2023
Молдавский депутат предложил праздновать годовщины объединения с Румынией
Депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Петр Фрунзе выступает за организацию праздничных мероприятий в честь годовщины объединения... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T16:43
2023-03-25T16:43
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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Петр Фрунзе выступает за организацию праздничных мероприятий в честь годовщины объединения республики с Румынией в 1918 году. "Рекомендую мэрам, областным советам, учебным заведениям продвигать историческую правду путем организации культурно-художественных мероприятий, которые придают значение акту союза Бессарабии с Румынией от 27 марта 1918 года", - заявил Фрунзе журналистам. Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.
https://ria.ru/20230322/moldaviya-1859902760.html
https://ria.ru/20230223/sotrudnichestvo-1854036124.html
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в мире, румыния, молдавия, россия
В мире, Румыния, Молдавия, Россия
Молдавский депутат предложил праздновать годовщины объединения с Румынией

Депутат правящей партии Молдавии выступил за празднование годовщин объединения с Румынией

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Петр Фрунзе выступает за организацию праздничных мероприятий в честь годовщины объединения республики с Румынией в 1918 году.
"Рекомендую мэрам, областным советам, учебным заведениям продвигать историческую правду путем организации культурно-художественных мероприятий, которые придают значение акту союза Бессарабии с Румынией от 27 марта 1918 года", - заявил Фрунзе журналистам.
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Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.
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