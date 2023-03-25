https://ria.ru/20230325/knr-1860539661.html

США проигрывают Китаю в области гиперзвукового оружия, заявил конгрессмен

США проигрывают Китаю в области гиперзвукового оружия, заявил конгрессмен - РИА Новости, 25.03.2023

США проигрывают Китаю в области гиперзвукового оружия, заявил конгрессмен

США должны сконцентрировать усилия на развитии гиперзвукового оружия, в котором значительно отстают от Китая, заявил в пятницу член палаты представителей... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T01:32

2023-03-25T01:32

2023-03-25T01:32

сша

китай

джо байден

в мире

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США должны сконцентрировать усилия на развитии гиперзвукового оружия, в котором значительно отстают от Китая, заявил в пятницу член палаты представителей конгресса США Даг Лэмборн. Лэмборн предупредил, что Китай планирует создать сотни и тысячи таких ракет. Вашингтон, в свою очередь, по его оценке, не имеет подобных технологий на должном уровне. "У нас нет жизнеспособных возможностей в сфере гиперзвукового оружия", - предупредил конгрессмен, напомнив, что сегодня ни одна страна мира не обладает возможностями по противодействию гиперзвуковому оружию, что также, по его мнению, требует особого внимания. В начале марта президент США Джо Байден заявил, что разработка гиперзвуковых ракет требует расширения промышленных мощностей, и распорядился отменить в их отношении ряд ограничений закона об оборонном производстве. США отстают в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая, где такие системы уже поставлены на вооружение и даже применялись в боевых действиях.

https://ria.ru/20230310/kompleks-1857114026.html

сша

китай

вашингтон (штат)

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сша, китай, джо байден, в мире, вашингтон (штат)