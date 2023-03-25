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США проигрывают Китаю в области гиперзвукового оружия, заявил конгрессмен - РИА Новости, 25.03.2023
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01:32 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/knr-1860539661.html
США проигрывают Китаю в области гиперзвукового оружия, заявил конгрессмен
США проигрывают Китаю в области гиперзвукового оружия, заявил конгрессмен - РИА Новости, 25.03.2023
США проигрывают Китаю в области гиперзвукового оружия, заявил конгрессмен
США должны сконцентрировать усилия на развитии гиперзвукового оружия, в котором значительно отстают от Китая, заявил в пятницу член палаты представителей... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T01:32
2023-03-25T01:32
сша
китай
джо байден
в мире
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США должны сконцентрировать усилия на развитии гиперзвукового оружия, в котором значительно отстают от Китая, заявил в пятницу член палаты представителей конгресса США Даг Лэмборн. Лэмборн предупредил, что Китай планирует создать сотни и тысячи таких ракет. Вашингтон, в свою очередь, по его оценке, не имеет подобных технологий на должном уровне. "У нас нет жизнеспособных возможностей в сфере гиперзвукового оружия", - предупредил конгрессмен, напомнив, что сегодня ни одна страна мира не обладает возможностями по противодействию гиперзвуковому оружию, что также, по его мнению, требует особого внимания. В начале марта президент США Джо Байден заявил, что разработка гиперзвуковых ракет требует расширения промышленных мощностей, и распорядился отменить в их отношении ряд ограничений закона об оборонном производстве. США отстают в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая, где такие системы уже поставлены на вооружение и даже применялись в боевых действиях.
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сша, китай, джо байден, в мире, вашингтон (штат)
США, Китай, Джо Байден, В мире, Вашингтон (штат)
США проигрывают Китаю в области гиперзвукового оружия, заявил конгрессмен

Конгрессмен Лэмборн: США значительно отстают от КНР в области гиперзвукового оружия

© AP Photo / Alik KepliczКрылатая ракета производства американской компании Lockheed Martin
Крылатая ракета производства американской компании Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Крылатая ракета производства американской компании Lockheed Martin. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США должны сконцентрировать усилия на развитии гиперзвукового оружия, в котором значительно отстают от Китая, заявил в пятницу член палаты представителей конгресса США Даг Лэмборн.
«
"Возникают вещи, о которых мы должны беспокоиться, финансировать исследования, создание и развиваться в таких сферах, как гиперзвуковые угрозы, особенно со стороны Китая", - заявил конгрессмен в ходе мероприятия в исследовательском центре CSIS в Вашингтоне. По его словам, "Россия много говорит и, вероятно, у них есть более примитивные технологии, но Китай, когда дело касается гиперзвукового оружия, - это растущая угроза".
Лэмборн предупредил, что Китай планирует создать сотни и тысячи таких ракет. Вашингтон, в свою очередь, по его оценке, не имеет подобных технологий на должном уровне. "У нас нет жизнеспособных возможностей в сфере гиперзвукового оружия", - предупредил конгрессмен, напомнив, что сегодня ни одна страна мира не обладает возможностями по противодействию гиперзвуковому оружию, что также, по его мнению, требует особого внимания.
В начале марта президент США Джо Байден заявил, что разработка гиперзвуковых ракет требует расширения промышленных мощностей, и распорядился отменить в их отношении ряд ограничений закона об оборонном производстве.
США отстают в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая, где такие системы уже поставлены на вооружение и даже применялись в боевых действиях.
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