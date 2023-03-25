https://ria.ru/20230325/gazoprovod-1860548411.html

Эксперты предупредили, что соглашение по "Силе Сибири 2" может задержаться

Эксперты предупредили, что соглашение по "Силе Сибири 2" может задержаться - РИА Новости, 25.03.2023

Эксперты предупредили, что соглашение по "Силе Сибири 2" может задержаться

Достижение соглашения по проекту магистрального газопровода "Сила Сибири 2" может задерживаться из-за ожидания китайской стороной привлекательных цен на... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T06:38

2023-03-25T06:38

2023-03-25T06:38

китай

россия

монголия

владимир путин

газпром

сила сибири — 2

александр новак

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860187017_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_84fc898eeb4e45603ebec6287ce60c01.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Достижение соглашения по проекту магистрального газопровода "Сила Сибири 2" может задерживаться из-за ожидания китайской стороной привлекательных цен на российский газ, следует из комментариев опрошенных РИА Новости экспертов. Россия и Китай согласовали "практически все параметры соглашения" по проекту "Сила Сибири 2", сообщил во вторник президент Владимир Путин во время расширенных переговоров между российскими и китайскими делегациями. Компаниям для "обеспечения согласования условий" даны указания проработать детали проекта, Россия надеется, что "Газпром" и китайская CNPC выйдут на подписание контракта до конца 2023 года, отметил позже вице-премьер Александр Новак. Компании определили технические и коммерческие параметры поставок по "западному" маршруту еще в 2015 году. Тогда "Газпром" и CNPC подписали соответствующее соглашение. Предынвестиционные работы по проекту газовый гигант начал в 2020 году, однако соглашение до сих пор не достигнуто. Предполагается, что маршрут магистрали пройдет через территорию Монголии. Доля России в импортных поставках газа в Китай в случае выхода на полную мощность "Силы Сибири" (38 миллиардов кубометров в год), начала поставок по "дальневосточному маршруту" (10 миллиардов кубометров в год) и реализации "Силы Сибири 2" (50 миллиардов кубометров в год) может на горизонте 10–15 лет достичь 30%, а с учетом СПГ – и более, отмечает руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян. Хотя китайские компании заинтересованы в поставках газа по долгосрочным контрактам, рост зависимости от одного поставщика может вызвать определенную озабоченность, полагает он. "Однако с учетом высоких цен на СПГ на мировом рынке возможность контрактации поставок газа по "Силе Сибири 2" на выгодных для китайской стороны условиях может перевесить возможные издержки роста зависимости от одного поставщика", – считает Амирагян. Ценовым ориентиром для китайской стороны для "Силы Сибири 2" выступает стоимость российского газа, поступающего по "Силе Сибири", полагает директор по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Мария Белова. По результатам первого полугодия 2022 года она была самой низкой среди всех источников газового импорта Китая – 230 долларов за тысячу кубометров, уточняет она. "А с учетом того, что ресурсной базой для этой газопроводной системы могут стать действующие месторождения, ранее запитывающие Европу, и маршрут предполагает транзитную составляющую, Китай может ожидать скидку", – считает Белова.

https://ria.ru/20230123/gazprom-1846673631.html

https://ria.ru/20230116/gaz-1845117887.html

китай

россия

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, монголия, владимир путин, газпром, сила сибири — 2, александр новак, экономика