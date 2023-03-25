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МИД ФРГ планирует выслать более 30 российских дипломатов, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.03.2023
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19:45 25.03.2023 (обновлено: 19:46 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/diplomaty-1860637172.html
МИД ФРГ планирует выслать более 30 российских дипломатов, сообщили СМИ
МИД ФРГ планирует выслать более 30 российских дипломатов, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.03.2023
МИД ФРГ планирует выслать более 30 российских дипломатов, сообщили СМИ
МИД Германии планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине, из-за подозрений в шпионаже, сообщил немецкий журнал Focus. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T19:45
2023-03-25T19:46
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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. МИД Германии планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине, из-за подозрений в шпионаже, сообщил немецкий журнал Focus. Ссылаясь на данные органов безопасности, Focus уточняет, что дипломатов подозревают в том, что они используют свой дипломатический иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из сферы политики, бизнеса, науки и военной сферы для планируемых диверсий или дезинформационных операций.
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в мире, мид германии, берлин (город), россия
В мире, МИД Германии, Берлин (город), Россия
МИД ФРГ планирует выслать более 30 российских дипломатов, сообщили СМИ

Focus: МИД ФРГ хочет выслать более 30 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание МИД Германии в Берлине
Здание МИД Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание МИД Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. МИД Германии планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине, из-за подозрений в шпионаже, сообщил немецкий журнал Focus.
«
"Министр иностранных дел планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине", - отвечает издание.
Ссылаясь на данные органов безопасности, Focus уточняет, что дипломатов подозревают в том, что они используют свой дипломатический иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из сферы политики, бизнеса, науки и военной сферы для планируемых диверсий или дезинформационных операций.
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