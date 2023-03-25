https://ria.ru/20230325/diplomaty-1860637172.html

МИД ФРГ планирует выслать более 30 российских дипломатов, сообщили СМИ

МИД ФРГ планирует выслать более 30 российских дипломатов, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.03.2023

МИД ФРГ планирует выслать более 30 российских дипломатов, сообщили СМИ

МИД Германии планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине, из-за подозрений в шпионаже, сообщил немецкий журнал Focus. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T19:45

2023-03-25T19:45

2023-03-25T19:46

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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. МИД Германии планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине, из-за подозрений в шпионаже, сообщил немецкий журнал Focus. Ссылаясь на данные органов безопасности, Focus уточняет, что дипломатов подозревают в том, что они используют свой дипломатический иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из сферы политики, бизнеса, науки и военной сферы для планируемых диверсий или дезинформационных операций.

https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html

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