https://ria.ru/20230325/buryaty-1860345570.html

Шаманы, буузы, саган-дали: что еще интересного в бурятской культуре

Шаманы, буузы, саган-дали: что еще интересного в бурятской культуре - РИА Новости, 25.03.2023

Шаманы, буузы, саган-дали: что еще интересного в бурятской культуре

Буряты внесли большой вклад в культуру Российской Федерации. Особая любовь к Байкалу, вкусная и сытная кухня, впечатляющая музыка на национальном инструменте в... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T08:00

2023-03-25T08:00

2023-03-25T08:15

культура

байкал

иркутск

юнеско

традиции

культура

республика бурятия

еда

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Буряты внесли большой вклад в культуру Российской Федерации. Особая любовь к Байкалу, вкусная и сытная кухня, впечатляющая музыка на национальном инструменте в виде головы лошади — конечно же, это далеко не все. О монголоязычном народе, живущем в Дальневосточном федеральном округе, и его традициях — в материале РИА Новости.Юрты: где жили бурятыЮрты бурятов — круглые, с окошком наверху и очагом посередине. Сделаны из натуральных материалов, войлока и древесины.В юрте шамана — деревянные и железные трости, мечи, костюм колдуна. А также символы онгонов — духов предка семьи или рода, хранителей жилища.Музыка и танцы: морин хуур и ехорСамый известный музыкальный инструмент бурятов — морин хуур, что означает "конская голова". Две струны, гриф в виде головы лошади. Играют смычком.По преданию, злой хан убил любимого белого коня мальчика по имени Сухэ, но дух лошади явился ему во сне и велел сделать музыкальный инструмент из конских костей и головы. Сухэ смастерил первый в мире морин хуур, ходил с ним по свету и прославлял своего любимца.В 2008-м морин хуур включили в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Школы игры на морин хууре открыты для желающих в разных городах не только Бурятии, но и Монголии.Любимый танец бурятов — ехор, хоровод. С 2007-го в Улан-Удэ ежегодно проводится "Ночь ехора" — собираются тысячи горожан и гостей.Религия: шаманы и буддистыС древних времен буряты обожествляли природу, которая их окружает: солнце, ветер, лошадей, саму степь, горы и леса. Крайне важен для них Байкал и окрестности — особенно остров Ольхон недалеко от Иркутска. У священного мыса Бурхан и сегодня стоят 13 сергэ — столбов, к которым, как считается, духи предков привязывают своих лошадей. Когда-то такие были у каждой юрты. Эти столбы символизируют древо жизни, объединяющее в себе три мира: небесный (верхний), земной (серединный) и подземный (нижний).В конце XVII века в Прибайкалье пришел тибетский буддизм. Его последователи тоже облюбовали мыс Бурхан (который русские прозвали Шаманкой).Подниматься на сам мыс сегодня не принято, это не в местных обычаях. Туристы фотографируются на его фоне. Сергэ украшены разноцветными лентами — это обращения к древним богам и духам. В августе сюда съезжаются шаманы — не только из Бурятии, со всего мира.Еда: мясо, рыба, бодрящий чайВеганом среди бурятов быть очень сложно — тут любят сытную пищу, мясную и рыбную. Местный специалитет — буузы, или, на русский манер, — позы. Кафе с ними можно встретить и в Москве, а в Иркутске и других прибайкальских городах они на каждом шагу. Буузы — это практически хинкали или манты, но поменьше и другой формы. Традиционно их лепят в форме юрты, сверху делают 20-30 защипов. Начинка — свинина и говядина, но бывают и с кониной. В Центральной России позы едят ножом и вилкой — и совершают огромную ошибку. Их нужно брать руками, выпивая мясной сок.Очень популярен сугудай — слегка соленая рыба с черным перцем, большим количеством лука и клюквой. Обычно это байкальский омуль. Вообще буряты любят разного рода строганину — и умеют ее готовить. На закуску — черемша с молоком, приправленная кедровыми орехами. На десерт — боовы, мягкий хворост.Еще употребляют чай с саган-дали. Эта трава — сильный энергетик, при неправильном заваривании вызывает сильное сердцебиение и другие не слишком приятные и здоровые состояния. Буряты добавляют саган-дали к черному или ягодному чаю.Мода: только натуральноеБуряты одевались в пушнину — мех песца, лисы, соболя, а также натуральную кожу и шерсть. С развитием торговых связей с Китаем в костюм добавились шелк, бархат, хлопок, украшения из камней, серебра и золота. У каждого цвета свое значение: черный — почва, синий — небо, зеленый — земля, красный — огонь, белый — добрые намерения и чистое сердце. Головной убор — малгай, шапка конической формы с бархатом или мехом.Где окунуться в культуру бурятовПознакомиться с бурятской культурой, шаманскими традициями можно в Восточной Сибири, а с бурятским буддизмом — в Забайкалье и Республике Бурятия. Этнопарк "Золотая орда" — в поселке Усть-Ордынский недалеко от Иркутска. В музее "Тальцы" вы узнаете не только о бурятском укладе жизни, но и об отношениях с первыми русскими поселенцами.

https://ria.ru/20230226/tsygane-1853792929.html

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Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

байкал, иркутск, юнеско, традиции, культура, республика бурятия, еда, монголия