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Шаманы, буузы, саган-дали: что еще интересного в бурятской культуре - РИА Новости, 25.03.2023
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Культура
 
08:00 25.03.2023 (обновлено: 08:15 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/buryaty-1860345570.html
Шаманы, буузы, саган-дали: что еще интересного в бурятской культуре
Шаманы, буузы, саган-дали: что еще интересного в бурятской культуре - РИА Новости, 25.03.2023
Шаманы, буузы, саган-дали: что еще интересного в бурятской культуре
Буряты внесли большой вклад в культуру Российской Федерации. Особая любовь к Байкалу, вкусная и сытная кухня, впечатляющая музыка на национальном инструменте в... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T08:00
2023-03-25T08:15
культура
байкал
иркутск
юнеско
традиции
культура
республика бурятия
еда
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Буряты внесли большой вклад в культуру Российской Федерации. Особая любовь к Байкалу, вкусная и сытная кухня, впечатляющая музыка на национальном инструменте в виде головы лошади — конечно же, это далеко не все. О монголоязычном народе, живущем в Дальневосточном федеральном округе, и его традициях — в материале РИА Новости.Юрты: где жили бурятыЮрты бурятов — круглые, с окошком наверху и очагом посередине. Сделаны из натуральных материалов, войлока и древесины.В юрте шамана — деревянные и железные трости, мечи, костюм колдуна. А также символы онгонов — духов предка семьи или рода, хранителей жилища.Музыка и танцы: морин хуур и ехорСамый известный музыкальный инструмент бурятов — морин хуур, что означает "конская голова". Две струны, гриф в виде головы лошади. Играют смычком.По преданию, злой хан убил любимого белого коня мальчика по имени Сухэ, но дух лошади явился ему во сне и велел сделать музыкальный инструмент из конских костей и головы. Сухэ смастерил первый в мире морин хуур, ходил с ним по свету и прославлял своего любимца.В 2008-м морин хуур включили в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Школы игры на морин хууре открыты для желающих в разных городах не только Бурятии, но и Монголии.Любимый танец бурятов — ехор, хоровод. С 2007-го в Улан-Удэ ежегодно проводится "Ночь ехора" — собираются тысячи горожан и гостей.Религия: шаманы и буддистыС древних времен буряты обожествляли природу, которая их окружает: солнце, ветер, лошадей, саму степь, горы и леса. Крайне важен для них Байкал и окрестности — особенно остров Ольхон недалеко от Иркутска. У священного мыса Бурхан и сегодня стоят 13 сергэ — столбов, к которым, как считается, духи предков привязывают своих лошадей. Когда-то такие были у каждой юрты. Эти столбы символизируют древо жизни, объединяющее в себе три мира: небесный (верхний), земной (серединный) и подземный (нижний).В конце XVII века в Прибайкалье пришел тибетский буддизм. Его последователи тоже облюбовали мыс Бурхан (который русские прозвали Шаманкой).Подниматься на сам мыс сегодня не принято, это не в местных обычаях. Туристы фотографируются на его фоне. Сергэ украшены разноцветными лентами — это обращения к древним богам и духам. В августе сюда съезжаются шаманы — не только из Бурятии, со всего мира.Еда: мясо, рыба, бодрящий чайВеганом среди бурятов быть очень сложно — тут любят сытную пищу, мясную и рыбную. Местный специалитет — буузы, или, на русский манер, — позы. Кафе с ними можно встретить и в Москве, а в Иркутске и других прибайкальских городах они на каждом шагу. Буузы — это практически хинкали или манты, но поменьше и другой формы. Традиционно их лепят в форме юрты, сверху делают 20-30 защипов. Начинка — свинина и говядина, но бывают и с кониной. В Центральной России позы едят ножом и вилкой — и совершают огромную ошибку. Их нужно брать руками, выпивая мясной сок.Очень популярен сугудай — слегка соленая рыба с черным перцем, большим количеством лука и клюквой. Обычно это байкальский омуль. Вообще буряты любят разного рода строганину — и умеют ее готовить. На закуску — черемша с молоком, приправленная кедровыми орехами. На десерт — боовы, мягкий хворост.Еще употребляют чай с саган-дали. Эта трава — сильный энергетик, при неправильном заваривании вызывает сильное сердцебиение и другие не слишком приятные и здоровые состояния. Буряты добавляют саган-дали к черному или ягодному чаю.Мода: только натуральноеБуряты одевались в пушнину — мех песца, лисы, соболя, а также натуральную кожу и шерсть. С развитием торговых связей с Китаем в костюм добавились шелк, бархат, хлопок, украшения из камней, серебра и золота. У каждого цвета свое значение: черный — почва, синий — небо, зеленый — земля, красный — огонь, белый — добрые намерения и чистое сердце. Головной убор — малгай, шапка конической формы с бархатом или мехом.Где окунуться в культуру бурятовПознакомиться с бурятской культурой, шаманскими традициями можно в Восточной Сибири, а с бурятским буддизмом — в Забайкалье и Республике Бурятия. Этнопарк "Золотая орда" — в поселке Усть-Ордынский недалеко от Иркутска. В музее "Тальцы" вы узнаете не только о бурятском укладе жизни, но и об отношениях с первыми русскими поселенцами.
https://ria.ru/20230226/tsygane-1853792929.html
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Татьяна Рыжкова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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байкал, иркутск, юнеско, традиции, культура, республика бурятия, еда, монголия
Культура, Байкал, Иркутск, ЮНЕСКО, Традиции, Культура, Республика Бурятия, Еда, Монголия

Шаманы, буузы, саган-дали: что еще интересного в бурятской культуре

© Сергей Тарасенко | Перейти в медиабанкЮные участники традиционного республиканского фестиваля национального танца "Ночь ехора" в Этнографическом музее народов Забайкалья, взявшись за руки, водят знаменитый бурятский хоровод (ехор)
Юные участники традиционного республиканского фестиваля национального танца Ночь ехора в Этнографическом музее народов Забайкалья, взявшись за руки, водят знаменитый бурятский хоровод (ехор)
© Сергей Тарасенко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Буряты внесли большой вклад в культуру Российской Федерации. Особая любовь к Байкалу, вкусная и сытная кухня, впечатляющая музыка на национальном инструменте в виде головы лошади — конечно же, это далеко не все. О монголоязычном народе, живущем в Дальневосточном федеральном округе, и его традициях — в материале РИА Новости.

Юрты: где жили буряты

Юрты бурятов — круглые, с окошком наверху и очагом посередине. Сделаны из натуральных материалов, войлока и древесины.
«

"Левая сторона юрты женская, там посуда и утварь. На мужской половине сундуки, украшенные резьбой, лошадиная упряжь, обувь", объясняет заместитель директора архитектурно-этнографического музея "Тальцы" Елена Стрекалина.

В юрте шамана — деревянные и железные трости, мечи, костюм колдуна. А также символы онгонов — духов предка семьи или рода, хранителей жилища.

Музыка и танцы: морин хуур и ехор

Самый известный музыкальный инструмент бурятов — морин хуур, что означает "конская голова". Две струны, гриф в виде головы лошади. Играют смычком.
По преданию, злой хан убил любимого белого коня мальчика по имени Сухэ, но дух лошади явился ему во сне и велел сделать музыкальный инструмент из конских костей и головы. Сухэ смастерил первый в мире морин хуур, ходил с ним по свету и прославлял своего любимца.
«

"Какую бы веселую музыку ни играл бурят на морин хууре, в ней всегда есть нота грусти", — отмечают экскурсоводы этнопарка "Золотая орда".

В 2008-м морин хуур включили в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Школы игры на морин хууре открыты для желающих в разных городах не только Бурятии, но и Монголии.
© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкСопка Ехе Ерд, вокруг которой участники фестиваля танцуют обрядовый танец ехор
Сопка Ехе Ерд, вокруг которой участники фестиваля танцуют обрядовый танец Ехор - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Сопка Ехе Ерд, вокруг которой участники фестиваля танцуют обрядовый танец ехор
Любимый танец бурятов — ехор, хоровод. С 2007-го в Улан-Удэ ежегодно проводится "Ночь ехора" — собираются тысячи горожан и гостей.

Религия: шаманы и буддисты

С древних времен буряты обожествляли природу, которая их окружает: солнце, ветер, лошадей, саму степь, горы и леса. Крайне важен для них Байкал и окрестности — особенно остров Ольхон недалеко от Иркутска.
У священного мыса Бурхан и сегодня стоят 13 сергэ — столбов, к которым, как считается, духи предков привязывают своих лошадей. Когда-то такие были у каждой юрты. Эти столбы символизируют древо жизни, объединяющее в себе три мира: небесный (верхний), земной (серединный) и подземный (нижний).
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКоновязь с хадаками на въезде в Курумканский район Республики Бурятия
Коновязь с хадаками на въезде в Курумканский район республики Бурятия - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Коновязь с хадаками на въезде в Курумканский район Республики Бурятия
В конце XVII века в Прибайкалье пришел тибетский буддизм. Его последователи тоже облюбовали мыс Бурхан (который русские прозвали Шаманкой).
Подниматься на сам мыс сегодня не принято, это не в местных обычаях. Туристы фотографируются на его фоне.
Сергэ украшены разноцветными лентами — это обращения к древним богам и духам. В августе сюда съезжаются шаманы — не только из Бурятии, со всего мира.

Еда: мясо, рыба, бодрящий чай

Веганом среди бурятов быть очень сложно — тут любят сытную пищу, мясную и рыбную. Местный специалитет — буузы, или, на русский манер, — позы. Кафе с ними можно встретить и в Москве, а в Иркутске и других прибайкальских городах они на каждом шагу. Буузы — это практически хинкали или манты, но поменьше и другой формы.
Традиционно их лепят в форме юрты, сверху делают 20-30 защипов. Начинка — свинина и говядина, но бывают и с кониной. В Центральной России позы едят ножом и вилкой — и совершают огромную ошибку. Их нужно брать руками, выпивая мясной сок.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНациональная еда на праздновании буддийского Нового года в поселке Могойтуй Забайкальского края
Национальная еда на праздновании буддийского Нового года в поселке Могойтуй Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Национальная еда на праздновании буддийского Нового года в поселке Могойтуй Забайкальского края
Очень популярен сугудай — слегка соленая рыба с черным перцем, большим количеством лука и клюквой. Обычно это байкальский омуль.
Вообще буряты любят разного рода строганину — и умеют ее готовить. На закуску — черемша с молоком, приправленная кедровыми орехами. На десерт — боовы, мягкий хворост.
«

"Большое внимание в бурятской кухне уделяется молочным продуктам — на них готовят хлеб, вторые и первые блюда, напитки. Пьют чай с молоком", — рассказывает автор и руководитель проекта "Медиазвезды" туроператора "Интурист" Амалия Акопова.

Еще употребляют чай с саган-дали. Эта трава — сильный энергетик, при неправильном заваривании вызывает сильное сердцебиение и другие не слишком приятные и здоровые состояния. Буряты добавляют саган-дали к черному или ягодному чаю.

Мода: только натуральное

Буряты одевались в пушнину — мех песца, лисы, соболя, а также натуральную кожу и шерсть. С развитием торговых связей с Китаем в костюм добавились шелк, бархат, хлопок, украшения из камней, серебра и золота.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУчастница ежегодного регионального конкурса красоты среди бурятских красавиц в Чите
Участница ежегодного регионального конкурса красоты среди бурятских красавиц в Чите - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Участница ежегодного регионального конкурса красоты среди бурятских красавиц в Чите
У каждого цвета свое значение: черный — почва, синий — небо, зеленый — земля, красный — огонь, белый — добрые намерения и чистое сердце.
Головной убор — малгай, шапка конической формы с бархатом или мехом.

Где окунуться в культуру бурятов

Познакомиться с бурятской культурой, шаманскими традициями можно в Восточной Сибири, а с бурятским буддизмом — в Забайкалье и Республике Бурятия. Этнопарк "Золотая орда" — в поселке Усть-Ордынский недалеко от Иркутска. В музее "Тальцы" вы узнаете не только о бурятском укладе жизни, но и об отношениях с первыми русскими поселенцами.
Модель во время показа коллекции Roberto Cavalli в Милане - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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КультураБайкалИркутскЮНЕСКОТрадицииКультураРеспублика БурятияЕдаМонголия
 
 
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