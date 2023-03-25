https://ria.ru/20230325/burkina-faso-1860570998.html

Власти Буркина-Фасо смогут восстановить конституционный строй, заявил посол

Власти Буркина-Фасо смогут восстановить конституционный строй, заявил посол - РИА Новости, 25.03.2023

Власти Буркина-Фасо смогут восстановить конституционный строй, заявил посол

Власти Буркина-Фасо смогут восстановить конституционный строй до 2024 года после двух государственных переворотов в стране, пока ничто не говорит об обратном,... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:53

2023-03-25T10:53

2023-03-25T10:53

в мире

буркина-фасо

сахель

алексей салтыков

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо смогут восстановить конституционный строй до 2024 года после двух государственных переворотов в стране, пока ничто не говорит об обратном, заявил РИА Новости посол РФ в Кот-д"Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков. "Пока ничто не говорит об обратном. Президент Траоре составил для своего правительства реалистичную дорожную карту, об этом он говорил, в частности, когда в последний раз страну посетил посредник от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Судя по тому коммюнике, которое было опубликовано, в ЭКОВАС в принципе удовлетворены представленным видением того, как будет развиваться ситуация. И, соответственно, они будут контролировать этот процесс, и постоянно призывать буркинийские власти не нарушать установленный календарь. Поэтому, ничто пока не говорит, что этого не произойдет", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос удастся ли властям Буркина-Фасо реализовать планы по восстановлению конституционного строя до 2024 года. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230325/burkina-faso-1860570429.html

https://ria.ru/20230325/diplomatiya-1860551466.html

буркина-фасо

сахель

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, буркина-фасо, сахель , алексей салтыков