Артиллеристы нанесли удар по скоплению украинской техники под Херсоном
Российские артиллеристы ночью нанесли удар по скоплению военной техники ВСУ под Херсоном
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке автомобильной техники украинских войск в районе поселка Новорайск в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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"Потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, восемь погибших военных ВСУ, десять раненых", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что удар нанесли ночью.
Также около Белозерки российские бойцы уничтожили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, ликвидировав вместе с ней пять военных ВСУ.
В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти, со своей стороны, организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.