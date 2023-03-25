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Артиллеристы нанесли удар по скоплению украинской техники под Херсоном - РИА Новости, 25.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 25.03.2023 (обновлено: 15:07 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/artilleristy-1860574778.html
Артиллеристы нанесли удар по скоплению украинской техники под Херсоном
Артиллеристы нанесли удар по скоплению украинской техники под Херсоном - РИА Новости, 25.03.2023
Артиллеристы нанесли удар по скоплению украинской техники под Херсоном
Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке автомобильной техники украинских войск в районе поселка Новорайск в Херсонской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T11:43
2023-03-25T15:07
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке автомобильной техники украинских войск в районе поселка Новорайск в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он добавил, что удар нанесли ночью.Также около Белозерки российские бойцы уничтожили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, ликвидировав вместе с ней пять военных ВСУ.В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти, со своей стороны, организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230325/zelenskiy-1860543991.html
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херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
Артиллеристы нанесли удар по скоплению украинской техники под Херсоном

Российские артиллеристы ночью нанесли удар по скоплению военной техники ВСУ под Херсоном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС России ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке автомобильной техники украинских войск в районе поселка Новорайск в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, восемь погибших военных ВСУ, десять раненых", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что удар нанесли ночью.
Также около Белозерки российские бойцы уничтожили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, ликвидировав вместе с ней пять военных ВСУ.
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В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти, со своей стороны, организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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