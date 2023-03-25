https://ria.ru/20230325/artilleristy-1860574778.html

Артиллеристы нанесли удар по скоплению украинской техники под Херсоном

Артиллеристы нанесли удар по скоплению украинской техники под Херсоном - РИА Новости, 25.03.2023

Артиллеристы нанесли удар по скоплению украинской техники под Херсоном

Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке автомобильной техники украинских войск в районе поселка Новорайск в Херсонской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T11:43

2023-03-25T11:43

2023-03-25T15:07

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке автомобильной техники украинских войск в районе поселка Новорайск в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он добавил, что удар нанесли ночью.Также около Белозерки российские бойцы уничтожили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, ликвидировав вместе с ней пять военных ВСУ.В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти, со своей стороны, организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230325/zelenskiy-1860543991.html

херсонская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , вооруженные силы рф