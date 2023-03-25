Рейтинг@Mail.ru
Климатические активисты заблокировали вход в аэропорту в Эйндховене - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/aeroport-1860659687.html
Климатические активисты заблокировали вход в аэропорту в Эйндховене
Климатические активисты заблокировали вход в аэропорту в Эйндховене - РИА Новости, 25.03.2023
Климатические активисты заблокировали вход в аэропорту в Эйндховене
Климатические активисты Scientist Rebellion и Extinction Rebellion заблокировали в субботу вход в зону частных вылетов в аэропорту голландского города... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T22:41
2023-03-25T22:41
в мире
эйндховен
голландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727808365_0:174:2932:1823_1920x0_80_0_0_1b95e76229b6a5990c61202028605945.jpg
ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Климатические активисты Scientist Rebellion и Extinction Rebellion заблокировали в субботу вход в зону частных вылетов в аэропорту голландского города Эйндховен, полиция задержала 80 человек, передаёт NL Times. Климатические активисты в субботу временно заблокировали вход в зону частных вылетов аэропорта Эйндховена с помощью велосипедов. Они призвали запретить использование частных самолётов и прекратить короткие рейсы. "Частный самолет выбрасывает в разы больше парниковых газов, чем обычный коммерческий самолет. Поэтому аэропорт Эйндховена больше не должен разрешать частные полеты", - цитирует портал представителя Scientist Rebellion Харальда Буйтендейка. По данным полиции, около 80 человек были задержаны.
https://ria.ru/20230311/aktivisty-1857224028.html
эйндховен
голландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727808365_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_421d67c5e988081771b80de051ddc3ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эйндховен, голландия
В мире, Эйндховен, Голландия
Климатические активисты заблокировали вход в аэропорту в Эйндховене

NL Times: климатические активисты заблокировали вход в аэропорту в голландском Эйндховене

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Голландии
Сотрудники правоохранительных органов в Голландии - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов в Голландии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Климатические активисты Scientist Rebellion и Extinction Rebellion заблокировали в субботу вход в зону частных вылетов в аэропорту голландского города Эйндховен, полиция задержала 80 человек, передаёт NL Times.
Климатические активисты в субботу временно заблокировали вход в зону частных вылетов аэропорта Эйндховена с помощью велосипедов. Они призвали запретить использование частных самолётов и прекратить короткие рейсы.
"Частный самолет выбрасывает в разы больше парниковых газов, чем обычный коммерческий самолет. Поэтому аэропорт Эйндховена больше не должен разрешать частные полеты", - цитирует портал представителя Scientist Rebellion Харальда Буйтендейка.
По данным полиции, около 80 человек были задержаны.
Климатические активисты Extinction Rebellion блокировали автомагистраль A12 в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
В Гааге климатические активисты блокировали автомагистраль
11 марта, 15:42
 
В миреЭйндховенГолландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала