https://ria.ru/20230325/aeroport-1860659687.html
Климатические активисты заблокировали вход в аэропорту в Эйндховене
Климатические активисты заблокировали вход в аэропорту в Эйндховене - РИА Новости, 25.03.2023
Климатические активисты заблокировали вход в аэропорту в Эйндховене
Климатические активисты Scientist Rebellion и Extinction Rebellion заблокировали в субботу вход в зону частных вылетов в аэропорту голландского города... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T22:41
2023-03-25T22:41
2023-03-25T22:41
в мире
эйндховен
голландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727808365_0:174:2932:1823_1920x0_80_0_0_1b95e76229b6a5990c61202028605945.jpg
ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Климатические активисты Scientist Rebellion и Extinction Rebellion заблокировали в субботу вход в зону частных вылетов в аэропорту голландского города Эйндховен, полиция задержала 80 человек, передаёт NL Times. Климатические активисты в субботу временно заблокировали вход в зону частных вылетов аэропорта Эйндховена с помощью велосипедов. Они призвали запретить использование частных самолётов и прекратить короткие рейсы. "Частный самолет выбрасывает в разы больше парниковых газов, чем обычный коммерческий самолет. Поэтому аэропорт Эйндховена больше не должен разрешать частные полеты", - цитирует портал представителя Scientist Rebellion Харальда Буйтендейка. По данным полиции, около 80 человек были задержаны.
https://ria.ru/20230311/aktivisty-1857224028.html
эйндховен
голландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727808365_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_421d67c5e988081771b80de051ddc3ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эйндховен, голландия
В мире, Эйндховен, Голландия
Климатические активисты заблокировали вход в аэропорту в Эйндховене
NL Times: климатические активисты заблокировали вход в аэропорту в голландском Эйндховене