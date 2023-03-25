https://ria.ru/20230325/aeroport-1860659687.html

Климатические активисты заблокировали вход в аэропорту в Эйндховене

Климатические активисты заблокировали вход в аэропорту в Эйндховене - РИА Новости, 25.03.2023

Климатические активисты заблокировали вход в аэропорту в Эйндховене

Климатические активисты Scientist Rebellion и Extinction Rebellion заблокировали в субботу вход в зону частных вылетов в аэропорту голландского города... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T22:41

2023-03-25T22:41

2023-03-25T22:41

в мире

эйндховен

голландия

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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Климатические активисты Scientist Rebellion и Extinction Rebellion заблокировали в субботу вход в зону частных вылетов в аэропорту голландского города Эйндховен, полиция задержала 80 человек, передаёт NL Times. Климатические активисты в субботу временно заблокировали вход в зону частных вылетов аэропорта Эйндховена с помощью велосипедов. Они призвали запретить использование частных самолётов и прекратить короткие рейсы. "Частный самолет выбрасывает в разы больше парниковых газов, чем обычный коммерческий самолет. Поэтому аэропорт Эйндховена больше не должен разрешать частные полеты", - цитирует портал представителя Scientist Rebellion Харальда Буйтендейка. По данным полиции, около 80 человек были задержаны.

https://ria.ru/20230311/aktivisty-1857224028.html

эйндховен

голландия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эйндховен, голландия