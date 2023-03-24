https://ria.ru/20230324/uran-1860369543.html
Минобороны: боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых
Минобороны: боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых - РИА Новости, 24.03.2023
Минобороны: боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых
Боеприпасы с обеднённым ураном в условиях современных военных действий не имеют значительного преимущества перед вольфрамовыми снарядами, сообщил в пятницу... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:30
2023-03-24T13:30
2023-03-24T13:30
россия
игорь кириллов
войска рхбз
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Боеприпасы с обеднённым ураном в условиях современных военных действий не имеют значительного преимущества перед вольфрамовыми снарядами, сообщил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Использование боеприпасов, содержащих обедненный уран, значительного преимущества по сравнению с вольфрамовыми в условиях современных военных действий не имеет", - сказал Кириллов на брифинге. Бронебойные подкалиберные боеприпасы представляют собой артиллерийские снаряды, диаметр активной части которых меньше калибра орудия. Они, по словам Кириллова, применяются для стрельбы по танкам, бронеобъектам, как правило, на дальностях прямого выстрела. Начальник войск РХБЗ напомнил, что "обеднённый уран" — это тривиальное название металла, основу которого составляют более 90% изотопов урана-238 и менее 1% урана-235. "Использование обеднённого урана в таких боеприпасах связано с его высокой плотностью, которая обеспечивает их высокое бронепробивное действие. Этот эффект достигается за счёт использования кинетической энергии самого сердечника, а также его оболочки. При ударе о броню оболочка, изготовленная из мягкой стали, разрушается и передает свою энергию сердечнику, который проникает в броню", - отметил Кириллов. По его словам, сходными характеристиками обладают вольфрамовые сплавы, однако боеприпасы на их основе значительно дороже в производстве. Поэтому боеприпасы с обеднённым ураном гораздо чаще используют в тех странах, в которых есть запасы урана, технология его переработки, а их применение планируется на чужой территории, когда нет необходимости задумываться об экологических последствиях.
https://ria.ru/20230323/eksport-1860073624.html
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россия, игорь кириллов, войска рхбз
Россия, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ
Минобороны: боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых
Кириллов: снаряды с обедненным ураном в современных условиях не эффективнее вольфрамовых
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Боеприпасы с обеднённым ураном в условиях современных военных действий не имеют значительного преимущества перед вольфрамовыми снарядами, сообщил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Использование боеприпасов, содержащих обедненный уран, значительного преимущества по сравнению с вольфрамовыми в условиях современных военных действий не имеет", - сказал Кириллов на брифинге.
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Бронебойные подкалиберные боеприпасы представляют собой артиллерийские снаряды, диаметр активной части которых меньше калибра орудия. Они, по словам Кириллова, применяются для стрельбы по танкам, бронеобъектам, как правило, на дальностях прямого выстрела.
Начальник войск РХБЗ
напомнил, что "обеднённый уран" — это тривиальное название металла, основу которого составляют более 90% изотопов урана-238 и менее 1% урана-235.
"Использование обеднённого урана в таких боеприпасах связано с его высокой плотностью, которая обеспечивает их высокое бронепробивное действие. Этот эффект достигается за счёт использования кинетической энергии самого сердечника, а также его оболочки. При ударе о броню оболочка, изготовленная из мягкой стали, разрушается и передает свою энергию сердечнику, который проникает в броню", - отметил Кириллов.
По его словам, сходными характеристиками обладают вольфрамовые сплавы, однако боеприпасы на их основе значительно дороже в производстве. Поэтому боеприпасы с обеднённым ураном гораздо чаще используют в тех странах, в которых есть запасы урана, технология его переработки, а их применение планируется на чужой территории, когда нет необходимости задумываться об экологических последствиях.
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