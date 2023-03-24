Рейтинг@Mail.ru
Минобороны: боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/uran-1860369543.html
Минобороны: боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых
Минобороны: боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых - РИА Новости, 24.03.2023
Минобороны: боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых
Боеприпасы с обеднённым ураном в условиях современных военных действий не имеют значительного преимущества перед вольфрамовыми снарядами, сообщил в пятницу... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:30
2023-03-24T13:30
россия
игорь кириллов
войска рхбз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318787_0:303:2790:1872_1920x0_80_0_0_415744de9341cbf56f2894a924279562.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Боеприпасы с обеднённым ураном в условиях современных военных действий не имеют значительного преимущества перед вольфрамовыми снарядами, сообщил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Использование боеприпасов, содержащих обедненный уран, значительного преимущества по сравнению с вольфрамовыми в условиях современных военных действий не имеет", - сказал Кириллов на брифинге. Бронебойные подкалиберные боеприпасы представляют собой артиллерийские снаряды, диаметр активной части которых меньше калибра орудия. Они, по словам Кириллова, применяются для стрельбы по танкам, бронеобъектам, как правило, на дальностях прямого выстрела. Начальник войск РХБЗ напомнил, что "обеднённый уран" — это тривиальное название металла, основу которого составляют более 90% изотопов урана-238 и менее 1% урана-235. "Использование обеднённого урана в таких боеприпасах связано с его высокой плотностью, которая обеспечивает их высокое бронепробивное действие. Этот эффект достигается за счёт использования кинетической энергии самого сердечника, а также его оболочки. При ударе о броню оболочка, изготовленная из мягкой стали, разрушается и передает свою энергию сердечнику, который проникает в броню", - отметил Кириллов. По его словам, сходными характеристиками обладают вольфрамовые сплавы, однако боеприпасы на их основе значительно дороже в производстве. Поэтому боеприпасы с обеднённым ураном гораздо чаще используют в тех странах, в которых есть запасы урана, технология его переработки, а их применение планируется на чужой территории, когда нет необходимости задумываться об экологических последствиях.
https://ria.ru/20230323/eksport-1860073624.html
https://ria.ru/20230323/uran-1860199467.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318787_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_6e92c67a1a70a77f69063d179bb6c1ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь кириллов, войска рхбз
Россия, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ
Минобороны: боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых

Кириллов: снаряды с обедненным ураном в современных условиях не эффективнее вольфрамовых

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Контейнер с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Боеприпасы с обеднённым ураном в условиях современных военных действий не имеют значительного преимущества перед вольфрамовыми снарядами, сообщил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Использование боеприпасов, содержащих обедненный уран, значительного преимущества по сравнению с вольфрамовыми в условиях современных военных действий не имеет", - сказал Кириллов на брифинге.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Дипломат предостерег Лондон от поставок Киеву снарядов с обедненным ураном
23 марта, 14:11
Бронебойные подкалиберные боеприпасы представляют собой артиллерийские снаряды, диаметр активной части которых меньше калибра орудия. Они, по словам Кириллова, применяются для стрельбы по танкам, бронеобъектам, как правило, на дальностях прямого выстрела.
Начальник войск РХБЗ напомнил, что "обеднённый уран" — это тривиальное название металла, основу которого составляют более 90% изотопов урана-238 и менее 1% урана-235.
"Использование обеднённого урана в таких боеприпасах связано с его высокой плотностью, которая обеспечивает их высокое бронепробивное действие. Этот эффект достигается за счёт использования кинетической энергии самого сердечника, а также его оболочки. При ударе о броню оболочка, изготовленная из мягкой стали, разрушается и передает свою энергию сердечнику, который проникает в броню", - отметил Кириллов.
По его словам, сходными характеристиками обладают вольфрамовые сплавы, однако боеприпасы на их основе значительно дороже в производстве. Поэтому боеприпасы с обеднённым ураном гораздо чаще используют в тех странах, в которых есть запасы урана, технология его переработки, а их применение планируется на чужой территории, когда нет необходимости задумываться об экологических последствиях.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Генсек НАТО оправдал передачу Украине снарядов с обедненным ураном
23 марта, 19:55
 
РоссияИгорь КирилловВойска РХБЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала