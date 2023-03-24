https://ria.ru/20230324/udobreniya-1860265487.html

Россия нарастила поставки удобрений в Таиланд более чем на 60 процентов

Россия нарастила поставки удобрений в Таиланд более чем на 60 процентов - РИА Новости, 24.03.2023

Россия нарастила поставки удобрений в Таиланд более чем на 60 процентов

Россия в 2022 году нарастила поставки удобрений в Таиланд более чем на 60%, а также ювелирной продукции в 4,5 раза, прирост составил 351%, сообщил в интервью... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:49

2023-03-24T08:49

2023-03-24T16:04

экономика

россия

таиланд

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия в 2022 году нарастила поставки удобрений в Таиланд более чем на 60%, а также ювелирной продукции в 4,5 раза, прирост составил 351%, сообщил в интервью РИА Новости председатель Российско-таиландского делового совета Валерий Барченко."По итогам 2022 года рост поставок российской продукции в Таиланд показали удобрения (291,2 миллиона долларов, +63%) и ювелирная продукция, включая слитки драгоценных металлов (211,9 миллиона долларов, +351%)", — сказал он, сославшись на данные тайской стороны. Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил в интервью РИА Новости, что Москва и Бангкок расширяют взаимную торговлю сельскохозяйственными продуктами и товарами, связанными с этим сектором. Он отмечал, что за последнее время были достигнуты договоренности по ряду новых позиций, появились перспективы торговли мясной и молочной продукцией, а также договоренности по минеральным удобрениям. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230324/tailand-1860263466.html

россия

таиланд

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, таиланд