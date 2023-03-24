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Россия нарастила поставки удобрений в Таиланд более чем на 60 процентов - РИА Новости, 24.03.2023
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08:49 24.03.2023 (обновлено: 16:04 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/udobreniya-1860265487.html
Россия нарастила поставки удобрений в Таиланд более чем на 60 процентов
Россия нарастила поставки удобрений в Таиланд более чем на 60 процентов - РИА Новости, 24.03.2023
Россия нарастила поставки удобрений в Таиланд более чем на 60 процентов
Россия в 2022 году нарастила поставки удобрений в Таиланд более чем на 60%, а также ювелирной продукции в 4,5 раза, прирост составил 351%, сообщил в интервью... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:49
2023-03-24T16:04
экономика
россия
таиланд
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия в 2022 году нарастила поставки удобрений в Таиланд более чем на 60%, а также ювелирной продукции в 4,5 раза, прирост составил 351%, сообщил в интервью РИА Новости председатель Российско-таиландского делового совета Валерий Барченко."По итогам 2022 года рост поставок российской продукции в Таиланд показали удобрения (291,2 миллиона долларов, +63%) и ювелирная продукция, включая слитки драгоценных металлов (211,9 миллиона долларов, +351%)", — сказал он, сославшись на данные тайской стороны. Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил в интервью РИА Новости, что Москва и Бангкок расширяют взаимную торговлю сельскохозяйственными продуктами и товарами, связанными с этим сектором. Он отмечал, что за последнее время были достигнуты договоренности по ряду новых позиций, появились перспективы торговли мясной и молочной продукцией, а также договоренности по минеральным удобрениям. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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экономика, россия, таиланд
Экономика, Россия, Таиланд
Россия нарастила поставки удобрений в Таиланд более чем на 60 процентов

Эксперт Барченко: Россия нарастила поставки удобрений в Таиланд более чем на 60 процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия в 2022 году нарастила поставки удобрений в Таиланд более чем на 60%, а также ювелирной продукции в 4,5 раза, прирост составил 351%, сообщил в интервью РИА Новости председатель Российско-таиландского делового совета Валерий Барченко.
"По итогам 2022 года рост поставок российской продукции в Таиланд показали удобрения (291,2 миллиона долларов, +63%) и ювелирная продукция, включая слитки драгоценных металлов (211,9 миллиона долларов, +351%)", — сказал он, сославшись на данные тайской стороны.
Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил в интервью РИА Новости, что Москва и Бангкок расширяют взаимную торговлю сельскохозяйственными продуктами и товарами, связанными с этим сектором.
Он отмечал, что за последнее время были достигнуты договоренности по ряду новых позиций, появились перспективы торговли мясной и молочной продукцией, а также договоренности по минеральным удобрениям.
Читайте полный текст интервью >>>
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