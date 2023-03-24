https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860257127.html

Турецкий политик заявил, что признает Крым и новые регионы российскими

Турецкий политик заявил, что признает Крым и новые регионы российскими - РИА Новости, 24.03.2023

Турецкий политик заявил, что признает Крым и новые регионы российскими

Лидер турецкой партии "Родина", претендент на пост президента Турции Догу Перинчек заявил, что признает Крым и новые регионы российскими. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T07:06

2023-03-24T07:06

2023-03-24T16:26

догу перинчек

турция

в мире

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АНКАРА, 24 мар — РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина", претендент на пост президента Турции Догу Перинчек заявил, что признает Крым и новые регионы российскими. Перинчек подал заявление в высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции на выборах, которые состоятся 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей."Около месяца назад я выступил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку и был почетным гостем. Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия "Родина" заявила, что признает новые республики", — сказал Перинчек РИА Новости."Родина" — партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20230315/krym-1857948751.html

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догу перинчек, турция, в мире