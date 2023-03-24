https://ria.ru/20230324/trevoga-1860267436.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.03.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:06
2023-03-24T09:06
2023-03-24T10:48
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Сигнал предупреждения прозвучал в регионах практически одновременно — около 8:55 мск.В Днепропетровской и Сумской областях тревога была и ночью.Российские Вооруженные силы начали совершать ракетные обстрелы украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года — через два дня после подрыва Крымского моста, за которым, по оценке Москвы, стояла СБУ.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860247466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу