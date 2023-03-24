https://ria.ru/20230324/trevoga-1860267436.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.03.2023

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T09:06

2023-03-24T09:06

2023-03-24T10:48

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Сигнал предупреждения прозвучал в регионах практически одновременно — около 8:55 мск.В Днепропетровской и Сумской областях тревога была и ночью.Российские Вооруженные силы начали совершать ракетные обстрелы украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года — через два дня после подрыва Крымского моста, за которым, по оценке Москвы, стояла СБУ.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860247466.html

украина

днепропетровская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф