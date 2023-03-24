https://ria.ru/20230324/trevoga-1860250023.html
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.03.2023
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T04:30
2023-03-24T04:30
2023-03-24T05:28
днепропетровская область
украина
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ведомства, тревога была объявлена в Днепропетровской области в 3.53 мск. Тревога по-прежнему также звучит в Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230323/odessa-1860230648.html
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днепропетровская область, украина, сумская область, вооруженные силы рф, в мире
Днепропетровская область, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога