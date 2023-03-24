https://ria.ru/20230324/tantsy-1860491616.html

В Бангкоке прошел благотворительный концерт с участием российских артистов

В Бангкоке прошел благотворительный концерт с участием российских артистов - РИА Новости, 24.03.2023

В Бангкоке прошел благотворительный концерт с участием российских артистов

Русские танцы и балетные номера, поставленные российскими и белорусскими педагогами работающих в Таиланде музыкальных и танцевальных школ, вызвали овации на... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:55

2023-03-24T18:55

2023-03-24T18:57

таиланд

бангкок

россия

в мире

культура

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154885/45/1548854588_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0adbfe90ab3e1377009d24dfdb9e976b.jpg

БАНГКОК, 24 мар – РИА Новости. Русские танцы и балетные номера, поставленные российскими и белорусскими педагогами работающих в Таиланде музыкальных и танцевальных школ, вызвали овации на трехчасовом благотворительном концерте в Национальном культурном центре Таиланда в Бангкоке, сообщает корреспондент РИА Новости. В благотворительном концерте детских и юношеских музыкальных и танцевальных коллективов Таиланда Smiling Hearts в пользу таиландского отделения Special Olympics International, организации Специального олимпийского движения, приняли участие более 420 юных артистов из 15 музыкальных и танцевальных учебных заведений, работающих в разных провинциях Таиланда, а также несколько "взрослых" профессиональных музыкальных коллективов. Все 2000 мест Главного зала Национального культурного центра, одной из наиболее востребованных театрально-концертных площадок Бангкока, были заняты. Как выяснилось в ходе концерта, у каждого выступавшего коллектива была среди зрителей своя группа поддержки, особенно это касалось принявших участие в представлении нескольких известных в стране молодых звезд таиландской эстрады. Однако с не меньшим энтузиазмом зрители встречали и молодых артистов из музыкальных и танцевальных школ, в большинстве подготовленных преподавателями-россиянами. Овацию вызвали выступления учениц Русской академии танца "Катюша" из Бангкока, танец "Калинка" и другие номера Балетной студии Школы при посольстве РФ в Таиланде, выступления детско-юношеского балетного коллектива "Росинка" из Паттайи, танцевальной труппы "Арт Хаус" с острова Пхукет, и взрослых артистов: певицы Аллы Дубнавицкой и хора русского православного Святониколаевского Храма в Бангкоке. Концерт открывался Королевским гимном Таиланда авторства российского композитора Петра Щуровского в исполнении хора Святониколаевского Храма Русской православной церкви. Гимн исполнялся на тайском языке. Из 33 номеров программы концерта 22 представляли в той или иной форме русскую культуру: либо исполнялись артистами-россиянами, либо артистами-тайцами, которых подготовили преподаватели-россияне. Это были и танцевальные и вокальные номера, и сольное исполнение классической музыки на фортепиано с танцевальным сопровождением. Не стали исключением даже ирландские танцы, поставленные хореографами-россиянами и исполненные смешанными коллективами танцоров. Шоу сопровождалось сложными по исполнению световыми и звуковыми эффектами, полностью гармоничными с происходящим на сцене. "Идея такого концерта-фестиваля родилась два-три месяца назад", - сказала РИА Новости после концерта организатор и главный режиссер представления Smiling Hearts Екатерина Алексеева, руководитель работающей в Бангкоке частной детской и молодежной танцевальной школы "Русская академия танца "Катюша". "Первоначально я хотела сделать большой концерт, фестиваль дружбы, объединив в одном представлении все коллективы Таиланда, в которых преподаватели – русскоговорящие. Сразу была поставлена цель сделать концерт благотворительным и передать все вырученные средства детям, которым нужна помощь, например, в детский дом", - рассказала она. "А потом я узнала об этой организации – Special Olympics Thailand, где есть детская секция, охватывающая 33 тысячи детей-инвалидов с особенностями развития, и я подумала, хорошо бы передать деньги именно им для оплаты поездок детей на международные соревнования. Выручка с концерта обеспечит им такие поездки в течение года", - добавила Алексеева. Организатор представления рассказала, как начала собирать команду – не только артистов, но и всех, кто обеспечивал шоу – инженеров по свету и звуку, операторов техники и других необходимых специалистов, которых потребовалось около двухсот человек. Большую помощь в подготовке оказала Русская православная церковь в Таиланде: глава представительства РПЦ архимандрит Олег (Черепанин) не только разрешил церковному хору выступить на открытии и в ходе концерта с собственной программой, но и сам оказал помощь в организации концерта, рассказала Алексеева. "Что касается того, как наших артистов и саму программу концерта принимала публика, я сама была удивлена таким теплым приемом в наше время, когда из некоторых стран потоком идет информация об "отмене русской культуры". И тот факт, что все билеты на наш концерт были моментально распроданы через основной таиландский интернет-сайт по продаже концертных и театральных билетов, тоже о многом говорит", - сказала она. Многие тайские зрители на концерте восприняли от находившихся в зале россиян способы выражения своего восхищения артистами, в том числе кричали "Браво!", что далеко не всегда происходит на представлениях в Таиланде, отметила Алексеева. "Еще очень здорово, что удалось объединить на одной большой сцене все коллективы Таиланда, с которыми работают русскоязычные преподаватели. Это коллективы из разных мест в Таиланде, и их руководители и преподаватели часто даже не общаются между собой, но они все согласились принять участие в этом представлении вместе", - подчеркнула организатор концерта. "Я планирую сделать этот концерт-фестиваль ежегодным, и уже направила письмо в министерство культуры Таиланда с просьбой зарезервировать для концерта следующего года за нами два дня использования Большой сцены Национального культурного центра", - сказала Алексеева.

https://ria.ru/20230214/tailand-1851841351.html

https://ria.ru/20230323/krasnov-1860001209.html

https://ria.ru/20230314/tailand-1857537913.html

таиланд

бангкок

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таиланд, бангкок, россия, в мире, культура, новости культуры