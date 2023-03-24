https://ria.ru/20230324/subsidii-1860445279.html

Чернышенко поручил разработать идеи по субсидиям для ввода российского ПО

Чернышенко поручил разработать идеи по субсидиям для ввода российского ПО - РИА Новости, 24.03.2023

Чернышенко поручил разработать идеи по субсидиям для ввода российского ПО

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минпромторгу и Минцифры подготовить предложения по субсидированию части затрат предприятий на внедрение российского... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:34

2023-03-24T16:34

2023-03-24T16:44

дмитрий чернышенко

экономика

ульяновский автомобильный завод (уаз)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минпромторгу и Минцифры подготовить предложения по субсидированию части затрат предприятий на внедрение российского программного обеспечения, разработанного в рамках индустриальных центров компетенций, сообщил аппарат вице-премьера. Замглавы правительства принял участие тест-драйве автомобиля "УАЗ – Охотник" и провел рабочее совещание по результатам деятельности индустриальных центров компетенций (ИЦК). "По итогам вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минпромторгу по согласованию с Минцифры подготовить предложения по предоставлению субсидий российским предприятиям и организациям на возмещение части затрат на внедрение российский решений, разработанных в рамках ИЦК", - говорится в сообщении. На примере ИЦК "Автомобилестроение" участники совещания обсудили, каких результатов удалось достичь в части уже запущенных проектов импортозамещения ПО, а также реализацию новых проектов, предлагаемых ИЦК для запуска в интересах отрасли. "Мы не можем зависеть от иностранных ИТ-решений к 2024 или 2025 году. Это конкретный ключевой показатель эффективности (КПЭ), под него нужна конкретная программа поддержки, чтобы все предприятия дружно перешли на этот стандарт. Необходимо совершенствовать методики управления качеством, чтобы наша продукция не уступала иностранным аналогам", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. В России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина созданы индустриальные центры компетенций (ИЦК) для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики, которые объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. По итогам работы ИЦК в 2022 году сформирован IT-ландшафт потребностей в замещении зарубежного индустриального ПО. Он включает 365 потребностей в отраслевых решениях, по которым компании подтвердили критическую зависимость от зарубежных решений.

https://ria.ru/20230323/vychet-1860089107.html

https://ria.ru/20230228/programmy-1854874048.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, экономика, ульяновский автомобильный завод (уаз), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)