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"Сами виноваты". В Китае раскрыли неприятную для США правду - РИА Новости, 24.03.2023
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11:39 24.03.2023 (обновлено: 16:41 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/ssha-1860318336.html
"Сами виноваты". В Китае раскрыли неприятную для США правду
"Сами виноваты". В Китае раскрыли неприятную для США правду - РИА Новости, 24.03.2023
"Сами виноваты". В Китае раскрыли неприятную для США правду
Соединенные Штаты теряют мировое влияние из-за того, что Белый дом не идет в ногу со временем, пишет Global Times. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:39
2023-03-24T16:41
в мире
китай
нато
сша
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты теряют мировое влияние из-за того, что Белый дом не идет в ногу со временем, пишет Global Times."США, привыкшие быть центром внимания, теперь теряются в догадках, поскольку они никогда не ожидали, что когда-нибудь Китай станет популярнее Америки", — говорится в публикации.В американских СМИ забили тревогу из-за того, что Китай, как они пишут, все больше вытесняет Штаты из различных регионов мира, будь то глобальный Юг или же Ближний Восток, указали авторы.Согласно статье, Белый дом всегда холодно относился к мирному развитию, не осознавая, что именно этого и хотят большинство стран мира. Пока Вашингтон строит военные базы на Филиппинах, в Австралии и Японии с целью окружить Китай, Пекин продвигает мирное сотрудничество и взаимовыгодные предложения, выстраивая дружественные отношения со странами Южно-Китайского моря.Такая же ситуация и с Ближним Востоком: пока Америка устраивала там вооруженные конфликты и сбрасывала бомбы, Китай помогал региону, финансируя инфраструктуру и выступая в качестве посредника между конфликтующими сторонами ради достижения мира, отметило издание.Проблема США заключается в том, что они не идут в ногу со временем, не воспринимая желания большинства стран мира и встав не на ту сторону истории.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявлял, что США должны прекратить использовать НАТО в качестве инструмента для сохранения гегемонии.
https://ria.ru/20230324/razval-1860285632.html
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в мире, китай, нато, сша
В мире, Китай, НАТО, США
"Сами виноваты". В Китае раскрыли неприятную для США правду

Global Times: политика США привела их к потере мирового влияния

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты теряют мировое влияние из-за того, что Белый дом не идет в ногу со временем, пишет Global Times.
"США, привыкшие быть центром внимания, теперь теряются в догадках, поскольку они никогда не ожидали, что когда-нибудь Китай станет популярнее Америки", — говорится в публикации.
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В американских СМИ забили тревогу из-за того, что Китай, как они пишут, все больше вытесняет Штаты из различных регионов мира, будь то глобальный Юг или же Ближний Восток, указали авторы.
«

"Когда американские медиа раздувают сюжет о том, что Китай вытесняет США из определенного региона, это звучит так, как будто Южно-Китайское море находится рядом с Калифорнией, а Ближний Восток расположен рядом с Техасом", — отметили в материале.

Согласно статье, Белый дом всегда холодно относился к мирному развитию, не осознавая, что именно этого и хотят большинство стран мира. Пока Вашингтон строит военные базы на Филиппинах, в Австралии и Японии с целью окружить Китай, Пекин продвигает мирное сотрудничество и взаимовыгодные предложения, выстраивая дружественные отношения со странами Южно-Китайского моря.
Такая же ситуация и с Ближним Востоком: пока Америка устраивала там вооруженные конфликты и сбрасывала бомбы, Китай помогал региону, финансируя инфраструктуру и выступая в качестве посредника между конфликтующими сторонами ради достижения мира, отметило издание.
Проблема США заключается в том, что они не идут в ногу со временем, не воспринимая желания большинства стран мира и встав не на ту сторону истории.
«

"В итоге мир задается вопросом, не придется ли Китаю взять на себя роль мирового лидера. Нравится ли это Америке или нет, но она сама в этом виновата", — подытожили в публикации.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявлял, что США должны прекратить использовать НАТО в качестве инструмента для сохранения гегемонии.
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