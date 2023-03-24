https://ria.ru/20230324/ssha-1860318336.html

"Сами виноваты". В Китае раскрыли неприятную для США правду

"Сами виноваты". В Китае раскрыли неприятную для США правду - РИА Новости, 24.03.2023

"Сами виноваты". В Китае раскрыли неприятную для США правду

Соединенные Штаты теряют мировое влияние из-за того, что Белый дом не идет в ногу со временем, пишет Global Times. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:39

2023-03-24T11:39

2023-03-24T16:41

в мире

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты теряют мировое влияние из-за того, что Белый дом не идет в ногу со временем, пишет Global Times."США, привыкшие быть центром внимания, теперь теряются в догадках, поскольку они никогда не ожидали, что когда-нибудь Китай станет популярнее Америки", — говорится в публикации.В американских СМИ забили тревогу из-за того, что Китай, как они пишут, все больше вытесняет Штаты из различных регионов мира, будь то глобальный Юг или же Ближний Восток, указали авторы.Согласно статье, Белый дом всегда холодно относился к мирному развитию, не осознавая, что именно этого и хотят большинство стран мира. Пока Вашингтон строит военные базы на Филиппинах, в Австралии и Японии с целью окружить Китай, Пекин продвигает мирное сотрудничество и взаимовыгодные предложения, выстраивая дружественные отношения со странами Южно-Китайского моря.Такая же ситуация и с Ближним Востоком: пока Америка устраивала там вооруженные конфликты и сбрасывала бомбы, Китай помогал региону, финансируя инфраструктуру и выступая в качестве посредника между конфликтующими сторонами ради достижения мира, отметило издание.Проблема США заключается в том, что они не идут в ногу со временем, не воспринимая желания большинства стран мира и встав не на ту сторону истории.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявлял, что США должны прекратить использовать НАТО в качестве инструмента для сохранения гегемонии.

https://ria.ru/20230324/razval-1860285632.html

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в мире, китай, нато, сша