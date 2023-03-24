"Сами виноваты". В Китае раскрыли неприятную для США правду
Global Times: политика США привела их к потере мирового влияния
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты теряют мировое влияние из-за того, что Белый дом не идет в ногу со временем, пишет Global Times.
"США, привыкшие быть центром внимания, теперь теряются в догадках, поскольку они никогда не ожидали, что когда-нибудь Китай станет популярнее Америки", — говорится в публикации.
В американских СМИ забили тревогу из-за того, что Китай, как они пишут, все больше вытесняет Штаты из различных регионов мира, будь то глобальный Юг или же Ближний Восток, указали авторы.
«
"Когда американские медиа раздувают сюжет о том, что Китай вытесняет США из определенного региона, это звучит так, как будто Южно-Китайское море находится рядом с Калифорнией, а Ближний Восток расположен рядом с Техасом", — отметили в материале.
Согласно статье, Белый дом всегда холодно относился к мирному развитию, не осознавая, что именно этого и хотят большинство стран мира. Пока Вашингтон строит военные базы на Филиппинах, в Австралии и Японии с целью окружить Китай, Пекин продвигает мирное сотрудничество и взаимовыгодные предложения, выстраивая дружественные отношения со странами Южно-Китайского моря.
Такая же ситуация и с Ближним Востоком: пока Америка устраивала там вооруженные конфликты и сбрасывала бомбы, Китай помогал региону, финансируя инфраструктуру и выступая в качестве посредника между конфликтующими сторонами ради достижения мира, отметило издание.
Проблема США заключается в том, что они не идут в ногу со временем, не воспринимая желания большинства стран мира и встав не на ту сторону истории.
«
"В итоге мир задается вопросом, не придется ли Китаю взять на себя роль мирового лидера. Нравится ли это Америке или нет, но она сама в этом виновата", — подытожили в публикации.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявлял, что США должны прекратить использовать НАТО в качестве инструмента для сохранения гегемонии.