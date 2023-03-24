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В Минфине США оценили результаты санкций против Ирана
В Минфине США оценили результаты санкций против Ирана - РИА Новости, 24.03.2023
В Минфине США оценили результаты санкций против Ирана
Санкции США стали причиной экономического кризиса в Иране, но политика Тегерана не поменялась, как того хотел Вашингтон, заявила глава американского минфина... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T01:33
2023-03-24T01:33
2023-03-24T01:33
иран
сша
тегеран (город)
джанет йеллен
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Санкции США стали причиной экономического кризиса в Иране, но политика Тегерана не поменялась, как того хотел Вашингтон, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. "Наши санкции в отношении Ирана создали настоящий экономический кризис в стране, и экономические проблемы Ирана из-за санкций велики. По отношению к Северной Корее это тоже справедливо. С другой стороны, их поведение это изменило гораздо меньше, чем нам бы в идеале хотелось", - сказала Йеллен в ходе слушаний в конгрессе.
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иран, сша, тегеран (город), джанет йеллен, министерство финансов сша
Иран, США, Тегеран (город), Джанет Йеллен, Министерство финансов США
В Минфине США оценили результаты санкций против Ирана
Глава минфина США Йеллен: санкции обрушили экономику Ирана, но не изменили политику