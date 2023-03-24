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В Минфине США оценили результаты санкций против Ирана

В Минфине США оценили результаты санкций против Ирана - РИА Новости, 24.03.2023

В Минфине США оценили результаты санкций против Ирана

Санкции США стали причиной экономического кризиса в Иране, но политика Тегерана не поменялась, как того хотел Вашингтон, заявила глава американского минфина... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T01:33

2023-03-24T01:33

2023-03-24T01:33

иран

сша

тегеран (город)

джанет йеллен

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Санкции США стали причиной экономического кризиса в Иране, но политика Тегерана не поменялась, как того хотел Вашингтон, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. "Наши санкции в отношении Ирана создали настоящий экономический кризис в стране, и экономические проблемы Ирана из-за санкций велики. По отношению к Северной Корее это тоже справедливо. С другой стороны, их поведение это изменило гораздо меньше, чем нам бы в идеале хотелось", - сказала Йеллен в ходе слушаний в конгрессе.

https://ria.ru/20230124/neft-1847060000.html

иран

сша

тегеран (город)

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иран, сша, тегеран (город), джанет йеллен, министерство финансов сша