https://ria.ru/20230324/spetsoperatsiya-1860513883.html

Спецоперация, 24 марта: Украина готовит наступление, а Россия — ответ

Спецоперация, 24 марта: Украина готовит наступление, а Россия — ответ - РИА Новости, 24.03.2023

Спецоперация, 24 марта: Украина готовит наступление, а Россия — ответ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, заявил, что Киев готовится к... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T20:30

2023-03-24T20:30

2023-03-24T23:14

специальная военная операция на украине

россия

украина

великобритания

дмитрий медведев

игорь кириллов

войска рхбз

миг-29

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55e7e3057a1b14a566b723044fb46792.jpg

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, заявил, что Киев готовится к наступательным операциям, России это известно, Генштаб РФ в ответ готовит свои решения. Он отметил, что Украина на 100% зависима от военной помощи извне. При этом Медведев отметил, что Россия заинтересована в мирном разрешении конфликта на Украине через переговоры, но "за океаном" Киеву этого не разрешают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Брифинг РХБЗ Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга в пятницу прокомментировал возможную передачу Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, Запад прекрасно осведомлен о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном, а применение снарядов с обедненным ураном заразит значительные посевные площади на Украине, из-за чего украинский экспорт продовольствия рухнет на десятки лет. Он добавил, что соединения обедненного урана, оставаясь в почве после его применения в составе снарядов, длительное время сохраняют опасность негативного воздействия на людей и окружающую среду, а также отметил, что урановые снаряды нанесут непоправимый вред здоровью населения Украины. Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что на донецком направлении украинские военные за сутки потеряли около 400 человек, а также один танк, две БМП и две гаубицы, на херсонском направлении до 40 человек, два автомобиля, самоходку "Гвоздика", а также артиллерийскую систему М777 производства США. Ведомство также отметило, что на купянском направлении Украина потеряла до 60 военных и 7 единиц техники, включая две польские самоходные гаубицы Krab, на красно-лиманском направлении до 125 военных и 4 единицы техники. Украинские военные потеряли более 40 военных на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки, заявили в пятницу в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские военные в Одесской области уничтожили ангар с украинскими военными беспилотниками, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ назвала заявление минобороны Словакии о передаче Украине первой партии из четырех истребителей МиГ-29 недружественным актом против России и очередным грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники производства РФ.

россия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведев: "В случае войны победителя определить не получится" Некорректно говорить, что американская армия - сильнейшая, а российская на втором месте, считает Медведев. Потому что в случае войны между ними победителя определить не получится. 2023-03-24T20:30 true PT2M29S

Минобороны РФ о потерях ВСУ и сбитых дронах Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили девять украинских беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также одну противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. 2023-03-24T20:30 true PT3M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, великобритания, дмитрий медведев, игорь кириллов, войска рхбз, миг-29, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), видео