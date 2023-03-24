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Спецоперация, 24 марта: Украина готовит наступление, а Россия — ответ - РИА Новости, 24.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 24.03.2023 (обновлено: 23:14 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/spetsoperatsiya-1860513883.html
Спецоперация, 24 марта: Украина готовит наступление, а Россия — ответ
Спецоперация, 24 марта: Украина готовит наступление, а Россия — ответ - РИА Новости, 24.03.2023
Спецоперация, 24 марта: Украина готовит наступление, а Россия — ответ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, заявил, что Киев готовится к... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T20:30
2023-03-24T23:14
специальная военная операция на украине
россия
украина
великобритания
дмитрий медведев
игорь кириллов
войска рхбз
миг-29
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, заявил, что Киев готовится к наступательным операциям, России это известно, Генштаб РФ в ответ готовит свои решения. Он отметил, что Украина на 100% зависима от военной помощи извне. При этом Медведев отметил, что Россия заинтересована в мирном разрешении конфликта на Украине через переговоры, но "за океаном" Киеву этого не разрешают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Брифинг РХБЗ Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга в пятницу прокомментировал возможную передачу Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, Запад прекрасно осведомлен о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном, а применение снарядов с обедненным ураном заразит значительные посевные площади на Украине, из-за чего украинский экспорт продовольствия рухнет на десятки лет. Он добавил, что соединения обедненного урана, оставаясь в почве после его применения в составе снарядов, длительное время сохраняют опасность негативного воздействия на людей и окружающую среду, а также отметил, что урановые снаряды нанесут непоправимый вред здоровью населения Украины. Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что на донецком направлении украинские военные за сутки потеряли около 400 человек, а также один танк, две БМП и две гаубицы, на херсонском направлении до 40 человек, два автомобиля, самоходку "Гвоздика", а также артиллерийскую систему М777 производства США. Ведомство также отметило, что на купянском направлении Украина потеряла до 60 военных и 7 единиц техники, включая две польские самоходные гаубицы Krab, на красно-лиманском направлении до 125 военных и 4 единицы техники. Украинские военные потеряли более 40 военных на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки, заявили в пятницу в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские военные в Одесской области уничтожили ангар с украинскими военными беспилотниками, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ назвала заявление минобороны Словакии о передаче Украине первой партии из четырех истребителей МиГ-29 недружественным актом против России и очередным грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники производства РФ.
россия
украина
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Медведев: "В случае войны победителя определить не получится"
Некорректно говорить, что американская армия - сильнейшая, а российская на втором месте, считает Медведев. Потому что в случае войны между ними победителя определить не получится.
2023-03-24T20:30
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Минобороны РФ о потерях ВСУ и сбитых дронах
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили девять украинских беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также одну противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
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россия, украина, великобритания, дмитрий медведев, игорь кириллов, войска рхбз, миг-29, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Великобритания, Дмитрий Медведев, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, МиГ-29, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
Спецоперация, 24 марта: Украина готовит наступление, а Россия — ответ
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, заявил, что Киев готовится к наступательным операциям, России это известно, Генштаб РФ в ответ готовит свои решения.
2023-03-24T20:30
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Спецоперация, 24 марта: Украина готовит наступление, а Россия — ответ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, заявил, что Киев готовится к наступательным операциям, России это известно, Генштаб РФ в ответ готовит свои решения.
Он отметил, что Украина на 100% зависима от военной помощи извне. При этом Медведев отметил, что Россия заинтересована в мирном разрешении конфликта на Украине через переговоры, но "за океаном" Киеву этого не разрешают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

Брифинг РХБЗ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга в пятницу прокомментировал возможную передачу Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине.
По его словам, Запад прекрасно осведомлен о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном, а применение снарядов с обедненным ураном заразит значительные посевные площади на Украине, из-за чего украинский экспорт продовольствия рухнет на десятки лет. Он добавил, что соединения обедненного урана, оставаясь в почве после его применения в составе снарядов, длительное время сохраняют опасность негативного воздействия на людей и окружающую среду, а также отметил, что урановые снаряды нанесут непоправимый вред здоровью населения Украины.

Ход операции

Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении украинские военные за сутки потеряли около 400 человек, а также один танк, две БМП и две гаубицы, на херсонском направлении до 40 человек, два автомобиля, самоходку "Гвоздика", а также артиллерийскую систему М777 производства США.
Ведомство также отметило, что на купянском направлении Украина потеряла до 60 военных и 7 единиц техники, включая две польские самоходные гаубицы Krab, на красно-лиманском направлении до 125 военных и 4 единицы техники. Украинские военные потеряли более 40 военных на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки, заявили в пятницу в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские военные в Одесской области уничтожили ангар с украинскими военными беспилотниками, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ назвала заявление минобороны Словакии о передаче Украине первой партии из четырех истребителей МиГ-29 недружественным актом против России и очередным грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники производства РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВеликобританияДмитрий МедведевИгорь КирилловВойска РХБЗМиГ-29Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
 
 
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