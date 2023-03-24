Спецоперация, 24 марта: Украина готовит наступление, а Россия — ответ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, заявил, что Киев готовится к наступательным операциям, России это известно, Генштаб РФ в ответ готовит свои решения.
Он отметил, что Украина на 100% зависима от военной помощи извне. При этом Медведев отметил, что Россия заинтересована в мирном разрешении конфликта на Украине через переговоры, но "за океаном" Киеву этого не разрешают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Брифинг РХБЗ
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга в пятницу прокомментировал возможную передачу Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине.
По его словам, Запад прекрасно осведомлен о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном, а применение снарядов с обедненным ураном заразит значительные посевные площади на Украине, из-за чего украинский экспорт продовольствия рухнет на десятки лет. Он добавил, что соединения обедненного урана, оставаясь в почве после его применения в составе снарядов, длительное время сохраняют опасность негативного воздействия на людей и окружающую среду, а также отметил, что урановые снаряды нанесут непоправимый вред здоровью населения Украины.
Ход операции
Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении украинские военные за сутки потеряли около 400 человек, а также один танк, две БМП и две гаубицы, на херсонском направлении до 40 человек, два автомобиля, самоходку "Гвоздика", а также артиллерийскую систему М777 производства США.
Ведомство также отметило, что на купянском направлении Украина потеряла до 60 военных и 7 единиц техники, включая две польские самоходные гаубицы Krab, на красно-лиманском направлении до 125 военных и 4 единицы техники. Украинские военные потеряли более 40 военных на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки, заявили в пятницу в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские военные в Одесской области уничтожили ангар с украинскими военными беспилотниками, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ назвала заявление минобороны Словакии о передаче Украине первой партии из четырех истребителей МиГ-29 недружественным актом против России и очередным грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники производства РФ.