https://ria.ru/20230324/smertnost-1860515710.html

Минздрав опроверг данные о внезапной смерти более 80 процентов мужчин

Минздрав опроверг данные о внезапной смерти более 80 процентов мужчин - РИА Новости, 24.03.2023

Минздрав опроверг данные о внезапной смерти более 80 процентов мужчин

Минздрав России опровергает данные о том, что 81% мужчин умирают внезапно, этот показатель в стране составляет менее 1%, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T20:48

2023-03-24T20:48

2023-03-24T21:52

общество

россия

здоровье - общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минздрав России опровергает данные о том, что 81% мужчин умирают внезапно, этот показатель в стране составляет менее 1%, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения. Ранее директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный специалист министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что порядка 52% мужчин в России не доживают до 65 лет. Причем они, как правило, не обращаются за медицинской помощью. 81 процент в этой группе мужчин умирают внезапно. "Показатели, озвученные профессором Аполихиным, не соответствуют действительности и не основаны на реальных статистических данных. Так, на внезапную смерть приходится менее 1% умерших как среди мужчин, так и среди женщин, а никак не озвученные им 81%",- говорится в сообщении. На первых местах среди причин смерти мужчин в возрасте 40-60 лет, как и в большинстве стран мира, находятся болезни системы кровообращения и онкологические заболевания, при этом смерть от этих причин не может быть внезапной, уточнили в пресс-службе. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении в 2022 году, по предварительной оценке Росстата, составляет 67,6 лет, при этом данный показатель в России растет, подчеркнули в министерстве. Данные статистики также показывают, что 70% мужчин умирают в пожилом возрасте, при этом, более 80% граждан умирает в больницах и дома, а не на работе, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230213/zdorove-1851746017.html

https://ria.ru/20230313/zhizn-1857580289.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)