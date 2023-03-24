https://ria.ru/20230324/smertnost-1860515710.html
Минздрав опроверг данные о внезапной смерти более 80 процентов мужчин
Минздрав опроверг данные о внезапной смерти более 80 процентов мужчин - РИА Новости, 24.03.2023
Минздрав опроверг данные о внезапной смерти более 80 процентов мужчин
Минздрав России опровергает данные о том, что 81% мужчин умирают внезапно, этот показатель в стране составляет менее 1%, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T20:48
2023-03-24T20:48
2023-03-24T21:52
общество
россия
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минздрав России опровергает данные о том, что 81% мужчин умирают внезапно, этот показатель в стране составляет менее 1%, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения. Ранее директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный специалист министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что порядка 52% мужчин в России не доживают до 65 лет. Причем они, как правило, не обращаются за медицинской помощью. 81 процент в этой группе мужчин умирают внезапно. "Показатели, озвученные профессором Аполихиным, не соответствуют действительности и не основаны на реальных статистических данных. Так, на внезапную смерть приходится менее 1% умерших как среди мужчин, так и среди женщин, а никак не озвученные им 81%",- говорится в сообщении. На первых местах среди причин смерти мужчин в возрасте 40-60 лет, как и в большинстве стран мира, находятся болезни системы кровообращения и онкологические заболевания, при этом смерть от этих причин не может быть внезапной, уточнили в пресс-службе. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении в 2022 году, по предварительной оценке Росстата, составляет 67,6 лет, при этом данный показатель в России растет, подчеркнули в министерстве. Данные статистики также показывают, что 70% мужчин умирают в пожилом возрасте, при этом, более 80% граждан умирает в больницах и дома, а не на работе, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230213/zdorove-1851746017.html
https://ria.ru/20230313/zhizn-1857580289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав опроверг данные о внезапной смерти более 80 процентов мужчин
Минздрав: внезапно умирают не более 80 процентов мужчин, а менее одного процента
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минздрав России опровергает данные о том, что 81% мужчин умирают внезапно, этот показатель в стране составляет менее 1%, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный специалист министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что порядка 52% мужчин в России не доживают до 65 лет. Причем они, как правило, не обращаются за медицинской помощью. 81 процент в этой группе мужчин умирают внезапно.
В России выросла ожидаемая продолжительность жизни
"Показатели, озвученные профессором Аполихиным, не соответствуют действительности и не основаны на реальных статистических данных. Так, на внезапную смерть приходится менее 1% умерших как среди мужчин, так и среди женщин, а никак не озвученные им 81%",- говорится в сообщении.
На первых местах среди причин смерти мужчин в возрасте 40-60 лет, как и в большинстве стран мира, находятся болезни системы кровообращения и онкологические заболевания, при этом смерть от этих причин не может быть внезапной, уточнили в пресс-службе.
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении в 2022 году, по предварительной оценке Росстата
, составляет 67,6 лет, при этом данный показатель в России растет, подчеркнули в министерстве. Данные статистики также показывают, что 70% мужчин умирают в пожилом возрасте, при этом, более 80% граждан умирает в больницах и дома, а не на работе, отметили в пресс-службе.
Россиянам дали совет, как увеличить продолжительность жизни