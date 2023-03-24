Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Севастополя назвал причину громких звуков в центре города - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 24.03.2023 (обновлено: 11:47 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/sevastopol-1860257015.html
Губернатор Севастополя назвал причину громких звуков в центре города
Губернатор Севастополя назвал причину громких звуков в центре города - РИА Новости, 24.03.2023
Губернатор Севастополя назвал причину громких звуков в центре города
Военные в бухте Севастополя проводят профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), в городе все спокойно, сообщил... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T07:02
2023-03-24T11:47
севастополь
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144440/19/1444401949_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_2575df9bed379a79e4f00d88841ba861.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Военные в бухте Севастополя проводят профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Громкие звуки в центре города — это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО. В городе все спокойно", — написал Развожаев в своем Telegram-канале.Украинские военные неоднократно пытались атаковать Севастополь беспилотниками как с неба, так и с моря. Последняя атака трех украинских морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, отражена утром в среду. Люди и военные корабли не пострадали.
https://ria.ru/20230322/drony-1859907204.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144440/19/1444401949_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_67f9c61dc2033c8f93fc9f72323e89b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя назвал причину громких звуков в центре города

Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе профилактической работой военных

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя
Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Военные в бухте Севастополя проводят профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в центре города — это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО. В городе все спокойно", — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Вид на Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Женщины-военные рассказали, как уничтожили украинские дроны в Севастополе
22 марта, 21:41
Украинские военные неоднократно пытались атаковать Севастополь беспилотниками как с неба, так и с моря. Последняя атака трех украинских морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, отражена утром в среду. Люди и военные корабли не пострадали.
 
СевастопольМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала