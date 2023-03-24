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Губернатор Севастополя назвал причину громких звуков в центре города
Губернатор Севастополя назвал причину громких звуков в центре города - РИА Новости, 24.03.2023
Губернатор Севастополя назвал причину громких звуков в центре города
Военные в бухте Севастополя проводят профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), в городе все спокойно, сообщил... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T07:02
2023-03-24T07:02
2023-03-24T11:47
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Военные в бухте Севастополя проводят профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Громкие звуки в центре города — это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО. В городе все спокойно", — написал Развожаев в своем Telegram-канале.Украинские военные неоднократно пытались атаковать Севастополь беспилотниками как с неба, так и с моря. Последняя атака трех украинских морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, отражена утром в среду. Люди и военные корабли не пострадали.
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя назвал причину громких звуков в центре города
Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе профилактической работой военных