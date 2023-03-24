https://ria.ru/20230324/sayt-1860484618.html
РЖД запустили сайт к 50-летию БАМа
РЖД запустили сайт к 50-летию БАМа - РИА Новости, 24.03.2023
РЖД запустили сайт к 50-летию БАМа
РЖД запустили сайт "БАМ-50", посвящённый грядущему юбилею Байкало-Амурской магистрали, сообщила компания. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:36
2023-03-24T18:36
2023-03-24T18:36
общество
ржд
байкало-амурская магистраль
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. РЖД запустили сайт "БАМ-50", посвящённый грядущему юбилею Байкало-Амурской магистрали, сообщила компания. Компания предлагает здесь рассказать о себе или своих близких - работниках, строителях - в онлайн-летописи БАМа. "Чем больше историй и фотографий - тем больше приятных воспоминаний и возможностей узнать, как жила "стройка века", - пишут РЖД. Чтобы оставить информацию, необходимо заполнить анкету на портале о себе или своём родственнике и приложить памятные фотографии.
https://ria.ru/20221225/stroyki-1823374143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ржд, байкало-амурская магистраль
Общество, РЖД, Байкало-Амурская магистраль
РЖД запустили сайт к 50-летию БАМа
РЖД запустили сайт "БАМ-50", посвященный юбилею Байкало-Амурской магистрали