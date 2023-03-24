https://ria.ru/20230324/sayt-1860484618.html

РЖД запустили сайт к 50-летию БАМа

РЖД запустили сайт к 50-летию БАМа - РИА Новости, 24.03.2023

РЖД запустили сайт к 50-летию БАМа

РЖД запустили сайт "БАМ-50", посвящённый грядущему юбилею Байкало-Амурской магистрали, сообщила компания. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:36

2023-03-24T18:36

2023-03-24T18:36

общество

ржд

байкало-амурская магистраль

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. РЖД запустили сайт "БАМ-50", посвящённый грядущему юбилею Байкало-Амурской магистрали, сообщила компания. Компания предлагает здесь рассказать о себе или своих близких - работниках, строителях - в онлайн-летописи БАМа. "Чем больше историй и фотографий - тем больше приятных воспоминаний и возможностей узнать, как жила "стройка века", - пишут РЖД. Чтобы оставить информацию, необходимо заполнить анкету на портале о себе или своём родственнике и приложить памятные фотографии.

https://ria.ru/20221225/stroyki-1823374143.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ржд, байкало-амурская магистраль