Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье нашли исчезнувшую больше недели назад 14-летнюю девочку - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 24.03.2023 (обновлено: 11:13 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/rebenok-1860279601.html
В Приамурье нашли исчезнувшую больше недели назад 14-летнюю девочку
В Приамурье нашли исчезнувшую больше недели назад 14-летнюю девочку - РИА Новости, 24.03.2023
В Приамурье нашли исчезнувшую больше недели назад 14-летнюю девочку
Полицейские нашли 14-летнюю девушку, которая ушла из дома в Белогорске Амурской области, подростка обнаружили у биологической матери, сообщило региональное... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:40
2023-03-24T11:13
происшествия
белогорск
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мар — РИА Новости. Полицейские нашли 14-летнюю девушку, которая ушла из дома в Белогорске Амурской области, подростка обнаружили у биологической матери, сообщило региональное управление СК. "В результате поисковых и проведенных совместно с органами внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение Ксении Волковой, которая самовольно покинула свое место жительства в городе Белогорск 16 марта", — говорится в пресс-релизе.Девочка жила в приемной семье, где есть еще шесть детей. После ее пропажи следователи завели уголовное дело по статье "Убийство", к поискам также подключились волонтеры отряда "Амур".Как уточнила РИА Новости одна из волонтеров, девочка все это время находилась в поселке Серышево, а ночью 24 марта ушла к биологической матери в Белогорск, где ее и нашли. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Материалы будут переданы в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230316/voronezh-1858189901.html
https://ria.ru/20230320/devushka-1859208714.html
белогорск
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белогорск, амурская область
Происшествия, Белогорск, Амурская область
В Приамурье нашли исчезнувшую больше недели назад 14-летнюю девочку

В Приамурье исчезнувшую больше недели назад 14-летнюю девочку нашли у биологической матери

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мар — РИА Новости. Полицейские нашли 14-летнюю девушку, которая ушла из дома в Белогорске Амурской области, подростка обнаружили у биологической матери, сообщило региональное управление СК.
"В результате поисковых и проведенных совместно с органами внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение Ксении Волковой, которая самовольно покинула свое место жительства в городе Белогорск 16 марта", — говорится в пресс-релизе.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Пропавшую в Воронеже десятилетнюю школьницу нашли живой
16 марта, 06:58
Девочка жила в приемной семье, где есть еще шесть детей. После ее пропажи следователи завели уголовное дело по статье "Убийство", к поискам также подключились волонтеры отряда "Амур".
Как уточнила РИА Новости одна из волонтеров, девочка все это время находилась в поселке Серышево, а ночью 24 марта ушла к биологической матери в Белогорск, где ее и нашли.
Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Материалы будут переданы в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Автомобиль Следственного Комитета - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Пропавшую на Алтае девушку нашли мертвой
20 марта, 16:32
 
ПроисшествияБелогорскАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала