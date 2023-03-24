https://ria.ru/20230324/rebenok-1860279601.html
В Приамурье нашли исчезнувшую больше недели назад 14-летнюю девочку
В Приамурье нашли исчезнувшую больше недели назад 14-летнюю девочку - РИА Новости, 24.03.2023
В Приамурье нашли исчезнувшую больше недели назад 14-летнюю девочку
Полицейские нашли 14-летнюю девушку, которая ушла из дома в Белогорске Амурской области, подростка обнаружили у биологической матери, сообщило региональное... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:40
2023-03-24T09:40
2023-03-24T11:13
происшествия
белогорск
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мар — РИА Новости. Полицейские нашли 14-летнюю девушку, которая ушла из дома в Белогорске Амурской области, подростка обнаружили у биологической матери, сообщило региональное управление СК. "В результате поисковых и проведенных совместно с органами внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение Ксении Волковой, которая самовольно покинула свое место жительства в городе Белогорск 16 марта", — говорится в пресс-релизе.Девочка жила в приемной семье, где есть еще шесть детей. После ее пропажи следователи завели уголовное дело по статье "Убийство", к поискам также подключились волонтеры отряда "Амур".Как уточнила РИА Новости одна из волонтеров, девочка все это время находилась в поселке Серышево, а ночью 24 марта ушла к биологической матери в Белогорск, где ее и нашли. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Материалы будут переданы в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230316/voronezh-1858189901.html
https://ria.ru/20230320/devushka-1859208714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белогорск, амурская область
Происшествия, Белогорск, Амурская область
В Приамурье нашли исчезнувшую больше недели назад 14-летнюю девочку
В Приамурье исчезнувшую больше недели назад 14-летнюю девочку нашли у биологической матери
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мар — РИА Новости.
Полицейские нашли 14-летнюю девушку, которая ушла из дома в Белогорске Амурской области, подростка обнаружили у биологической матери, сообщило
региональное управление СК.
"В результате поисковых и проведенных совместно с органами внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение Ксении Волковой, которая самовольно покинула свое место жительства в городе Белогорск 16 марта", — говорится в пресс-релизе.
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Девочка жила в приемной семье, где есть еще шесть детей. После ее пропажи следователи завели уголовное дело по статье "Убийство", к поискам также подключились волонтеры отряда "Амур".
Как уточнила РИА Новости одна из волонтеров, девочка все это время находилась в поселке Серышево, а ночью 24 марта ушла к биологической матери в Белогорск, где ее и нашли.
Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Материалы будут переданы в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
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