https://ria.ru/20230324/rebenok-1860279601.html

В Приамурье нашли исчезнувшую больше недели назад 14-летнюю девочку

В Приамурье нашли исчезнувшую больше недели назад 14-летнюю девочку - РИА Новости, 24.03.2023

В Приамурье нашли исчезнувшую больше недели назад 14-летнюю девочку

Полицейские нашли 14-летнюю девушку, которая ушла из дома в Белогорске Амурской области, подростка обнаружили у биологической матери, сообщило региональное... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T09:40

2023-03-24T09:40

2023-03-24T11:13

происшествия

белогорск

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мар — РИА Новости. Полицейские нашли 14-летнюю девушку, которая ушла из дома в Белогорске Амурской области, подростка обнаружили у биологической матери, сообщило региональное управление СК. "В результате поисковых и проведенных совместно с органами внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение Ксении Волковой, которая самовольно покинула свое место жительства в городе Белогорск 16 марта", — говорится в пресс-релизе.Девочка жила в приемной семье, где есть еще шесть детей. После ее пропажи следователи завели уголовное дело по статье "Убийство", к поискам также подключились волонтеры отряда "Амур".Как уточнила РИА Новости одна из волонтеров, девочка все это время находилась в поселке Серышево, а ночью 24 марта ушла к биологической матери в Белогорск, где ее и нашли. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Материалы будут переданы в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230316/voronezh-1858189901.html

https://ria.ru/20230320/devushka-1859208714.html

белогорск

амурская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белогорск, амурская область