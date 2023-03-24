https://ria.ru/20230324/rassledovanie-1860501917.html

В Швейцарии начали расследование в связи с выкупом Credit Suisse банком UBS

В Швейцарии начали расследование в связи с выкупом Credit Suisse банком UBS - РИА Новости, 24.03.2023

В Швейцарии начали расследование в связи с выкупом Credit Suisse банком UBS

Комитеты Сената и парламента Швейцарии начали расследование в связи с приобретением Credit Suisse ее конкурентом UBS и государственной помощью в этом... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T19:29

2023-03-24T19:29

2023-03-24T19:53

швейцария

ubs

credit suisse

экономика

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ЖЕНЕВА, 24 мар – РИА Новости. Комитеты Сената и парламента Швейцарии начали расследование в связи с приобретением Credit Suisse ее конкурентом UBS и государственной помощью в этом приобретении, говорится в опубликованном заявлении на сайте ведомства."CDG-E (комиссия сената по управлению Федерального совета – ред.) решила начать расследование действий властей в контексте кризиса Credit Suisse и его поглощения UBS. Главный вопрос заключается в том, соответствовали ли действия федеральных властей принципам законности, своевременности и эффективности", - сказано в документе.Комиссия также решила заслушать на заседаниях, которые она проведет совместно с CdG-N ((комиссия парламента по управлению Федерального совета – ред.) 8, 9, 15 и 16 мая 2023 года, основных действующих лиц на федеральном уровне, а именно глав и руководителей соответствующих департаментов, а также федеральный орган власти комиссия по надзору за финансовыми рынками (FINMA) и Швейцарский национальный банк (BNS)."С точки зрения парламентского надзора возникали различные вопросы, например, о применении действующего законодательства, о надзоре, осуществляемом до настоящего времени в отношении соответствующих банков, об изучении альтернативных решений, о применении закона необходимости, а также об управлении рисками Конфедерации", - уточняется в заявлении.Ведомство добавляет, что данная процедура может привести к открытию парламентской комиссии по расследованию.В воскресенье центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает оказавшуюся в кризисной ситуации кредитную организацию Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). Credit Suisse и UBS смогут получить помощь в виде денежных средств на сумму до 100 миллиардов швейцарских франков, сообщил Центральный банк Швейцарии.

https://ria.ru/20230320/bank-1859085463.html

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швейцария, ubs, credit suisse , экономика