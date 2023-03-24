https://ria.ru/20230324/protoierey-1860462651.html
Издана книга о погибшем протоиерее Михаиле Васильеве
Издана книга о погибшем протоиерее Михаиле Васильеве - РИА Новости, 24.03.2023
Издана книга о погибшем протоиерее Михаиле Васильеве
Книгу "Воспоминания об отце Михаиле", посвященную погибшему в зоне спецоперации протоиерею Михаилу Васильеву, издали в Москве, сообщил РИА Новости автор... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T17:16
2023-03-24T17:16
2023-03-24T17:16
религия
россия
москва
владимир путин
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829503350_0:43:2971:1714_1920x0_80_0_0_f5ee3e020fd5bbd6d8f7e3983dc1eb30.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Книгу "Воспоминания об отце Михаиле", посвященную погибшему в зоне спецоперации протоиерею Михаилу Васильеву, издали в Москве, сообщил РИА Новости автор произведения, председатель Клуба краеведов района Сокольники Федор Евдокимов.Решение создать книгу воспоминаний было принято Клубом в декабре 2022 года – спустя месяц после гибели священнослужителя."Я очень хотел, чтобы она была обязательно издана ко дню рождения протоиерея Михаила Васильева 19 мая, и сильно боялся, что на складе закончится краска, сильно подорожает бумага, сломается оборудование", – рассказал Евдокимов.В итоге книга вышла из типографии на месяц раньше положенного срока. В ближайшее время часть тиража передадут в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках – главный храм ВДВ. А 23 мая состоится презентация издания в Клубе краеведов.Протоиерей Михаил Васильев – настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца при штабе Ракетных войск стратегического назначения во Власихе Московской области – родился в 1971 году. Он окончил МГУ имени Ломоносова и Академию Генштаба ВС РФ, был рукоположен в сан диакона 7 марта 1998-го, в священнический сан – 27 апреля того же года.Как священник он участвовал в командировках в горячие точки и миротворческих миссиях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. Он также занимался поиском останков погибших в годы Великой Отечественной войны, при его храме более 20 лет существует военно-патриотический и поисковый клуб "Илья Муромец". Протоиерей был награжден орденом Мужества, орденом преподобного Сергия Радонежского III степени и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Утром 6 ноября 2022 года он погиб в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей. Президент РФ Владимир Путин присвоил священнослужителю звание Героя России посмертно.
https://ria.ru/20221110/batyushka-1830406005.html
https://ria.ru/20221106/vasilev-1829541809.html
https://ria.ru/20230222/svyaschennik-1853588444.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829503350_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_095da491de5bfabea15bfe50a47124bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, религия
Религия, Россия, Москва, Владимир Путин, Религия
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Книгу "Воспоминания об отце Михаиле", посвященную погибшему в зоне спецоперации протоиерею Михаилу Васильеву, издали в Москве, сообщил РИА Новости автор произведения, председатель Клуба краеведов района Сокольники Федор Евдокимов.
Решение создать книгу воспоминаний было принято Клубом в декабре 2022 года – спустя месяц после гибели священнослужителя.
"Осколкам не кланялся": епископ рассказал о характере "десантного батюшки"
"Я очень хотел, чтобы она была обязательно издана ко дню рождения протоиерея Михаила Васильева 19 мая, и сильно боялся, что на складе закончится краска, сильно подорожает бумага, сломается оборудование", – рассказал Евдокимов.
В итоге книга вышла из типографии на месяц раньше положенного срока. В ближайшее время часть тиража передадут в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках – главный храм ВДВ. А 23 мая состоится презентация издания в Клубе краеведов.
Протоиерей Михаил Васильев – настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца при штабе Ракетных войск стратегического назначения во Власихе Московской области – родился в 1971 году. Он окончил МГУ имени Ломоносова и Академию Генштаба ВС РФ, был рукоположен в сан диакона 7 марта 1998-го, в священнический сан – 27 апреля того же года.
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Васильева
Как священник он участвовал в командировках в горячие точки и миротворческих миссиях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. Он также занимался поиском останков погибших в годы Великой Отечественной войны, при его храме более 20 лет существует военно-патриотический и поисковый клуб "Илья Муромец". Протоиерей был награжден орденом Мужества, орденом преподобного Сергия Радонежского III степени и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Утром 6 ноября 2022 года он погиб в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей. Президент РФ Владимир Путин
присвоил священнослужителю звание Героя России посмертно.
Военный священник призвал силовые ведомства быть открытыми к духовенству