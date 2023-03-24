https://ria.ru/20230324/pozhar-1860289081.html

Площадь пожара в Арамиле достигла четырех тысяч "квадратов"

Площадь пожара в Арамиле достигла четырех тысяч "квадратов" - РИА Новости, 24.03.2023

Площадь пожара в Арамиле достигла четырех тысяч "квадратов"

Площадь пожара в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль в Свердловской области возросла до 4 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:16

2023-03-24T10:16

2023-03-24T10:56

арамиль

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Площадь пожара в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль в Свердловской области возросла до 4 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Здание научно-производственного комплекса загорелось в городе Арамиль в пятницу в 8.23 мск. Сообщалось, что огнем охвачены 3 тысячи квадратных метров, тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью."По оперативной информации, площадь пожара увеличилась до 4 тысяч метров квадратных. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развёрнут оперативный штаб", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230324/stambul-1860279201.html

арамиль

екатеринбург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

арамиль, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия