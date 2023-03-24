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Площадь пожара в Арамиле достигла четырех тысяч "квадратов"
Площадь пожара в Арамиле достигла четырех тысяч "квадратов" - РИА Новости, 24.03.2023
Площадь пожара в Арамиле достигла четырех тысяч "квадратов"
Площадь пожара в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль в Свердловской области возросла до 4 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:16
2023-03-24T10:16
2023-03-24T10:56
арамиль
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Площадь пожара в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль в Свердловской области возросла до 4 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Здание научно-производственного комплекса загорелось в городе Арамиль в пятницу в 8.23 мск. Сообщалось, что огнем охвачены 3 тысячи квадратных метров, тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью."По оперативной информации, площадь пожара увеличилась до 4 тысяч метров квадратных. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развёрнут оперативный штаб", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230324/stambul-1860279201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арамиль, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Арамиль, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара в Арамиле достигла четырех тысяч "квадратов"
Площадь пожара в производственном комплексе в Арамиле достигла четырех тысяч "квадратов"