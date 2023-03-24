https://ria.ru/20230324/muzyka-1860381119.html

Звезда "Универа" попрощался с Европой в новом клипе

Звезда "Универа" попрощался с Европой в новом клипе - РИА Новости, 24.03.2023

Звезда "Универа" попрощался с Европой в новом клипе

Прославившийся по роли Кузи в ситкоме "Универ" Виталий Гогунский представил клип на свою новую песню "Оревуар", сообщает пресс-служба артиста. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:53

2023-03-24T18:53

2023-03-24T18:53

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Прославившийся по роли Кузи в ситкоме "Универ" Виталий Гогунский представил клип на свою новую песню "Оревуар", сообщает пресс-служба артиста. В клипе рассказывается об отношениях между героем Гогунского и его возлюбленной. Зритель видит, как они кружатся по залу на танцевальном классе. В пресс-релизе утверждается, что это "отсылка к происходящему сегодня". По мнению Гогунского, жителям России нужно обратить внимание на национальную культуру. "Европейская культура — неотъемлемая часть сегодняшней российской. Именно Запад оказывал большое влияние на Россию. Так сложилось исторически, но увы, сейчас продолжаться не может. Время обратить внимание на богатую культуру и ценности нашей страны. А Европе мы говорим оревуар!" — отметил Гогунский.Ранее сообщалось о том, что песня фаворита Евровидения-2023 попала в топ-40 российской радиостанции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, европа, париж, знаменитости, музыка