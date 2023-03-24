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Звезда "Универа" попрощался с Европой в новом клипе
Звезда "Универа" попрощался с Европой в новом клипе - РИА Новости, 24.03.2023
Звезда "Универа" попрощался с Европой в новом клипе
Прославившийся по роли Кузи в ситкоме "Универ" Виталий Гогунский представил клип на свою новую песню "Оревуар", сообщает пресс-служба артиста. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:53
2023-03-24T18:53
2023-03-24T18:53
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Прославившийся по роли Кузи в ситкоме "Универ" Виталий Гогунский представил клип на свою новую песню "Оревуар", сообщает пресс-служба артиста. В клипе рассказывается об отношениях между героем Гогунского и его возлюбленной. Зритель видит, как они кружатся по залу на танцевальном классе. В пресс-релизе утверждается, что это "отсылка к происходящему сегодня". По мнению Гогунского, жителям России нужно обратить внимание на национальную культуру. "Европейская культура — неотъемлемая часть сегодняшней российской. Именно Запад оказывал большое влияние на Россию. Так сложилось исторически, но увы, сейчас продолжаться не может. Время обратить внимание на богатую культуру и ценности нашей страны. А Европе мы говорим оревуар!" — отметил Гогунский.Ранее сообщалось о том, что песня фаворита Евровидения-2023 попала в топ-40 российской радиостанции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, европа, париж, знаменитости, музыка
Культура, Новости культуры, Европа, Париж, Знаменитости, Музыка
Звезда "Универа" попрощался с Европой в новом клипе
Звезда "Универа" Виталий Гогунский попрощался с Европой в новом клипе
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Прославившийся по роли Кузи в ситкоме "Универ" Виталий Гогунский представил клип на свою новую песню "Оревуар", сообщает пресс-служба артиста.
«
"Распахнутое настежь Петром I окно в Европу прикрылось. Но временное помутнение рассудка тех, кто сегодня выступает против России, обязательно закончится, уверяет Виталий Гогунский в своей новой песне "Оревуар", — говорится в пресс-релизе.
В клипе рассказывается об отношениях между героем Гогунского и его возлюбленной. Зритель видит, как они кружатся по залу на танцевальном классе. В пресс-релизе утверждается, что это "отсылка к происходящему сегодня".
По мнению Гогунского, жителям России нужно обратить внимание на национальную культуру.
"Европейская культура — неотъемлемая часть сегодняшней российской. Именно Запад оказывал большое влияние на Россию. Так сложилось исторически, но увы, сейчас продолжаться не может. Время обратить внимание на богатую культуру и ценности нашей страны. А Европе мы говорим оревуар!" — отметил Гогунский.
Ранее сообщалось
о том, что песня фаворита Евровидения-2023 попала в топ-40 российской радиостанции.
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