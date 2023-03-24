https://ria.ru/20230324/muzyka-1860145886.html
Трек фаворитки Евровидения–2023 попал в чарт российской радиостанции
Трек фаворитки Евровидения–2023 попал в чарт российской радиостанции - РИА Новости, 24.03.2023
Трек фаворитки Евровидения–2023 попал в чарт российской радиостанции
Трек Tattoo фаворитки Евровидения–2023 Loreen, которую подозревают в плагиате песни, занял 23 место в топ-40 Европы Плюс. Рейтинг опубликован на сайте радио. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T04:00
2023-03-24T04:00
2023-03-24T04:37
культура
новости культуры
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евровидение
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Трек Tattoo фаворитки Евровидения–2023 Loreen, которую подозревают в плагиате песни, занял 23 место в топ-40 Европы Плюс. Рейтинг опубликован на сайте радио. В тройке лидеров сейчас Майли Сайрус с Flowers, Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage с Creepin' и Oliver Tree и Robin Schulz с Miss You.С песней Tattoo Loreen отправится на Евровидение от Швеции. Она уже представляла страну на смотре в 2012-м. Композиция Euphoria тогда принесла ей победу.Ранее сообщалось о том, что Loreen заподозрили в плагиате. Пользователи отметили сходство Tattoo с русскоязычным треком украинской певицы Мики Ньютон. Россия не примет участие в конкурсе этого года. Москву после начала СВО отстранили от участия в смотре. После этого Первый канал и ВГТРК вышли из Европейского вещательного союза (ЕВС), что автоматически лишило организацию самого крупного финансирования от страны-члена, а Россию – участия во всех проектах ЕВС. Кроме того, лицензионного трека Tattoo на момент написания новости не было ни в одном российском стриминговом музыкальном сервисе.
https://ria.ru/20230322/znamenitosti-1859823677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, евровидение
Культура, Новости культуры, Музыка, Евровидение
Трек фаворитки Евровидения–2023 попал в чарт российской радиостанции
Трек фаворитки Евровидения–2023 Loreen занял 23 место в чарте российской радиостанции
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Трек Tattoo фаворитки Евровидения–2023 Loreen, которую подозревают в плагиате песни, занял 23 место в топ-40 Европы Плюс. Рейтинг опубликован
на сайте радио.
В тройке лидеров сейчас Майли Сайрус с Flowers, Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage с Creepin' и Oliver Tree и Robin Schulz с Miss You.
С песней Tattoo Loreen отправится на Евровидение от Швеции. Она уже представляла страну на смотре в 2012-м. Композиция Euphoria тогда принесла ей победу.
Ранее сообщалось о том, что Loreen заподозрили
в плагиате. Пользователи отметили сходство Tattoo с русскоязычным треком украинской певицы Мики Ньютон.
Россия не примет участие в конкурсе этого года. Москву после начала СВО отстранили от участия в смотре. После этого Первый канал и ВГТРК вышли из Европейского вещательного союза (ЕВС), что автоматически лишило организацию самого крупного финансирования от страны-члена, а Россию – участия во всех проектах ЕВС.
Кроме того, лицензионного трека Tattoo на момент написания новости не было ни в одном российском стриминговом музыкальном сервисе.
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