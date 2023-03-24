https://ria.ru/20230324/muzyka-1860145886.html

Трек фаворитки Евровидения–2023 попал в чарт российской радиостанции

Трек фаворитки Евровидения–2023 попал в чарт российской радиостанции - РИА Новости, 24.03.2023

Трек фаворитки Евровидения–2023 попал в чарт российской радиостанции

Трек Tattoo фаворитки Евровидения–2023 Loreen, которую подозревают в плагиате песни, занял 23 место в топ-40 Европы Плюс. Рейтинг опубликован на сайте радио. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T04:00

2023-03-24T04:00

2023-03-24T04:37

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евровидение

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Трек Tattoo фаворитки Евровидения–2023 Loreen, которую подозревают в плагиате песни, занял 23 место в топ-40 Европы Плюс. Рейтинг опубликован на сайте радио. В тройке лидеров сейчас Майли Сайрус с Flowers, Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage с Creepin' и Oliver Tree и Robin Schulz с Miss You.С песней Tattoo Loreen отправится на Евровидение от Швеции. Она уже представляла страну на смотре в 2012-м. Композиция Euphoria тогда принесла ей победу.Ранее сообщалось о том, что Loreen заподозрили в плагиате. Пользователи отметили сходство Tattoo с русскоязычным треком украинской певицы Мики Ньютон. Россия не примет участие в конкурсе этого года. Москву после начала СВО отстранили от участия в смотре. После этого Первый канал и ВГТРК вышли из Европейского вещательного союза (ЕВС), что автоматически лишило организацию самого крупного финансирования от страны-члена, а Россию – участия во всех проектах ЕВС. Кроме того, лицензионного трека Tattoo на момент написания новости не было ни в одном российском стриминговом музыкальном сервисе.

https://ria.ru/20230322/znamenitosti-1859823677.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, евровидение