https://ria.ru/20230324/moshennichestvo-1860179222.html

Восемь американских звезд обвинили в мошенничестве

Восемь американских звезд обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 24.03.2023

Восемь американских звезд обвинили в мошенничестве

Восьми американским артистам предъявили обвинение в криптомошенничестве, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T02:02

2023-03-24T02:02

2023-03-24T02:02

шоубиз

линдси лохан

джейк пол

сша

мошенничество

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Восьми американским артистам предъявили обвинение в криптомошенничестве, сообщает The Hollywood Reporter. По данным комиссии по ценным бумагам и биржам США, в числе обвиняемых оказались актриса Линдси Лохан, звезда фильмов для взрослых Кендра Ласт, видеоблогер и боксер Джейк Пол, музыканты Akon, Soulja Boy, Lil Yachty и Остин Махоун. По информации издания, все они участвовали в продвижении криптовалют компаний миллионера Джастина Сана и скрывали то, что получают деньги за рекламу.На обвинения никто не ответил. И тем не менее все, кроме Махоуна и Soulja Boy, согласились выплатить штраф в размере 400 тысяч долларов. Это не первый случай, когда западные звезды оказались в центре скандала, связанного с криптовалютой. В прошлом году власти оштрафовали Ким Кардашьян за рекламу токена на 1,3 миллиона долларов.

https://ria.ru/20210524/borodina-1733655373.html

сша

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

линдси лохан, джейк пол, сша, мошенничество