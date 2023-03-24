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Восемь американских звезд обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 24.03.2023
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Шоубиз
 
02:02 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/moshennichestvo-1860179222.html
Восемь американских звезд обвинили в мошенничестве
Восемь американских звезд обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 24.03.2023
Восемь американских звезд обвинили в мошенничестве
Восьми американским артистам предъявили обвинение в криптомошенничестве, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T02:02
2023-03-24T02:02
шоубиз
линдси лохан
джейк пол
сша
мошенничество
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Восьми американским артистам предъявили обвинение в криптомошенничестве, сообщает The Hollywood Reporter. По данным комиссии по ценным бумагам и биржам США, в числе обвиняемых оказались актриса Линдси Лохан, звезда фильмов для взрослых Кендра Ласт, видеоблогер и боксер Джейк Пол, музыканты Akon, Soulja Boy, Lil Yachty и Остин Махоун. По информации издания, все они участвовали в продвижении криптовалют компаний миллионера Джастина Сана и скрывали то, что получают деньги за рекламу.На обвинения никто не ответил. И тем не менее все, кроме Махоуна и Soulja Boy, согласились выплатить штраф в размере 400 тысяч долларов. Это не первый случай, когда западные звезды оказались в центре скандала, связанного с криптовалютой. В прошлом году власти оштрафовали Ким Кардашьян за рекламу токена на 1,3 миллиона долларов.
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линдси лохан, джейк пол, сша, мошенничество
Шоубиз, Линдси Лохан, Джейк Пол, США, Мошенничество
Восемь американских звезд обвинили в мошенничестве

В США обвинили восемь знаменитостей в криптомошенничестве

© AP Photo / Charles Sykes / Ashley Landis / Jason DeCrowЛиндси Лохан, Джейк Пол и Akon
Линдси Лохан, Джейк Пол и Akon - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Charles Sykes / Ashley Landis / Jason DeCrow
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Восьми американским артистам предъявили обвинение в криптомошенничестве, сообщает The Hollywood Reporter.
По данным комиссии по ценным бумагам и биржам США, в числе обвиняемых оказались актриса Линдси Лохан, звезда фильмов для взрослых Кендра Ласт, видеоблогер и боксер Джейк Пол, музыканты Akon, Soulja Boy, Lil Yachty и Остин Махоун.
По информации издания, все они участвовали в продвижении криптовалют компаний миллионера Джастина Сана и скрывали то, что получают деньги за рекламу.
На обвинения никто не ответил. И тем не менее все, кроме Махоуна и Soulja Boy, согласились выплатить штраф в размере 400 тысяч долларов.
Это не первый случай, когда западные звезды оказались в центре скандала, связанного с криптовалютой. В прошлом году власти оштрафовали Ким Кардашьян за рекламу токена на 1,3 миллиона долларов.
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ШоубизЛиндси ЛоханДжейк ПолСШАМошенничество
 
 
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