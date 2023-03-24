https://ria.ru/20230324/krym-1860439854.html

Министр курортов Крыма рассказал, сколько еще поездов нужно полуострову

Министр курортов Крыма рассказал, сколько еще поездов нужно полуострову - РИА Новости, 24.03.2023

Министр курортов Крыма рассказал, сколько еще поездов нужно полуострову

Крыму необходимо более интенсивное железнодорожное сообщение с другими российскими регионами, а также увеличение глубины продаж билетов на поезда, заявил... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:56

2023-03-24T17:56

2023-03-24T17:56

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

отдых в россии

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Крыму необходимо более интенсивное железнодорожное сообщение с другими российскими регионами, а также увеличение глубины продаж билетов на поезда, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. По его словам, федеральным и крымским правительством совместно со структурами Минтранса РФ и компанией-перевозчиком ведется работа по расширению логистических возможностей, прорабатываются дополнительные возможности. Волченко подчеркнул, что сегодня также актуален вопрос увеличения глубины продажи билетов на поезда. Кроме того, по его словам, одна из основных задач сейчас — это оптимизация досмотровых процедур безопасности на Крымском мосту. "Соответствующие структуры ведут работу над тем, чтобы к сезону пропускная способность досмотровых комплексов была увеличена", — подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230321/poezda-1859412317.html

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