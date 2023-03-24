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Министр курортов Крыма рассказал, сколько еще поездов нужно полуострову - РИА Новости, 24.03.2023
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Туризм
 
17:56 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/krym-1860439854.html
Министр курортов Крыма рассказал, сколько еще поездов нужно полуострову
Министр курортов Крыма рассказал, сколько еще поездов нужно полуострову - РИА Новости, 24.03.2023
Министр курортов Крыма рассказал, сколько еще поездов нужно полуострову
Крыму необходимо более интенсивное железнодорожное сообщение с другими российскими регионами, а также увеличение глубины продаж билетов на поезда, заявил... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T17:56
2023-03-24T17:56
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
отдых в россии
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Крыму необходимо более интенсивное железнодорожное сообщение с другими российскими регионами, а также увеличение глубины продаж билетов на поезда, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. По его словам, федеральным и крымским правительством совместно со структурами Минтранса РФ и компанией-перевозчиком ведется работа по расширению логистических возможностей, прорабатываются дополнительные возможности. Волченко подчеркнул, что сегодня также актуален вопрос увеличения глубины продажи билетов на поезда. Кроме того, по его словам, одна из основных задач сейчас — это оптимизация досмотровых процедур безопасности на Крымском мосту. "Соответствующие структуры ведут работу над тем, чтобы к сезону пропускная способность досмотровых комплексов была увеличена", — подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230321/poezda-1859412317.html
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новости - туризм, туризм, туристы, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), отдых в россии, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), отдых в России, Республика Крым
Министр курортов Крыма рассказал, сколько еще поездов нужно полуострову

Волченко: Крыму необходимо более интенсивное железнодорожное сообщение с регионами России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Севастополь
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Крыму необходимо более интенсивное железнодорожное сообщение с другими российскими регионами, а также увеличение глубины продаж билетов на поезда, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
«
"Железнодорожное сообщение стало для Крыма ключевым. На данный момент назначено 19 поездов, в прошлом году на это время их было 13, — сказал Волченко в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".— Но это далеко не решение всех проблем".
По его словам, федеральным и крымским правительством совместно со структурами Минтранса РФ и компанией-перевозчиком ведется работа по расширению логистических возможностей, прорабатываются дополнительные возможности.
«
"Мы настаиваем на том, чтобы добавилось еще как минимум пять ежедневных поездов из Москвы, которая является основным логистическим хабом для нас", — добавил министр.
Волченко подчеркнул, что сегодня также актуален вопрос увеличения глубины продажи билетов на поезда.
Кроме того, по его словам, одна из основных задач сейчас — это оптимизация досмотровых процедур безопасности на Крымском мосту. "Соответствующие структуры ведут работу над тем, чтобы к сезону пропускная способность досмотровых комплексов была увеличена", — подчеркнул министр.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)отдых в РоссииРеспублика Крым
 
 
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