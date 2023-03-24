СМИ раскрыли, зачем Украине поставят боеприпасы с обедненным ураном
Asia Times: поставки урана Киеву связаны с активной подготовкой ВСУ к наступлению на Крым
© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Поставки боеприпасов с обедненным ураном указывают на подготовку Вооруженных сил Украины к наступлению на Крым, пишет Asia Times.
"США и НАТО просят Украину начать наступление на Крым, когда прибудет достаточное количество техники и установится подходящая погода для нападения. Сейчас на Украине идут дожди и тяжелая техника может перемещаться только по асфальтированной дороге, поскольку почва в открытых полях слишком сырая", — говорится в материале.
Согласно статье, США и Великобритания увеличили скорость и объем военной помощи, поставляемой Киеву, включая боеприпасы с обедненным ураном и танки Abrams и Challenger 2, чтобы подготовить ВСУ к наступлению на Крым. Сбор информации американским беспилотником MQ-9, который упал в Черное море, вблизи полуострова также указывает на такую подготовку.
Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, использование снарядов с обедненным ураном, которые украинской армии собирается передать Великобритания, приведет к заражению большого количества посевных площадей, а попадание урановой пыли в организм человека влечет серьезные патологии.
О том, что Великобритания, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, во вторник сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди.
Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на такое решение.