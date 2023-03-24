https://ria.ru/20230324/krym-1860425660.html

СМИ раскрыли, зачем Украине поставят боеприпасы с обедненным ураном

СМИ раскрыли, зачем Украине поставят боеприпасы с обедненным ураном - РИА Новости, 24.03.2023

СМИ раскрыли, зачем Украине поставят боеприпасы с обедненным ураном

Поставки боеприпасов с обедненным ураном указывают на подготовку Вооруженных сил Украины к наступлению на Крым, пишет Asia Times. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:45

2023-03-24T15:45

2023-03-24T17:14

украина

великобритания

сша

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67718e4a00ce89cac746839eb4faa3ac.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Поставки боеприпасов с обедненным ураном указывают на подготовку Вооруженных сил Украины к наступлению на Крым, пишет Asia Times."США и НАТО просят Украину начать наступление на Крым, когда прибудет достаточное количество техники и установится подходящая погода для нападения. Сейчас на Украине идут дожди и тяжелая техника может перемещаться только по асфальтированной дороге, поскольку почва в открытых полях слишком сырая", — говорится в материале.Согласно статье, США и Великобритания увеличили скорость и объем военной помощи, поставляемой Киеву, включая боеприпасы с обедненным ураном и танки Abrams и Challenger 2, чтобы подготовить ВСУ к наступлению на Крым. Сбор информации американским беспилотником MQ-9, который упал в Черное море, вблизи полуострова также указывает на такую подготовку.Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, использование снарядов с обедненным ураном, которые украинской армии собирается передать Великобритания, приведет к заражению большого количества посевных площадей, а попадание урановой пыли в организм человека влечет серьезные патологии.О том, что Великобритания, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, во вторник сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди.Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на такое решение.

https://ria.ru/20230324/vsu-1860376469.html

https://ria.ru/20230324/prodovolstvie-1860373360.html

украина

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, великобритания, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире