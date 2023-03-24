В якутской компании рассказали о невидимом для тепловизора костюме снайпера
В якутской компании "Хоту Тент" рассказали о невидимом для тепловизора снайперском костюме
Снайперская винтовка на одном из полигонов ДНР. Архивное фото
ЯКУТСК, 24 мар – РИА Новости. Руководитель военного направления якутской компании "Хоту Тент" Дуолан Андреев рассказал РИА Новости об разработках предприятия, которые используют российские военные в зоне специальной военной операции, среди которых – невидимый для тепловизора снайперский костюм.
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"Мы его улучшаем. По счету произвели 15-й снайперский костюм. Последний из них показал лучший результат – с двух метров тепловизор его не видит", – сказал он на выставке инновационных проектов в рамках международной конференции по вопросам климата в Якутске.
По его словам, в зону спецоперации компания отправила уже около 5 тысяч экземпляров продукции, это укрывные материалы, пальто-спальники, пологи.
"Также одна из новых разработок – мобильная печка. Используется дизельное топливо. На восемь часов расходуется два литра дизтоплива на средней мощности. Нам очень многие звонят и пишут из других регионов. Начали уже напрямую выходить командиры подразделений из передовой зоны. Они хотят заказывать большие объемы. Этот момент мы отрабатываем с Минобороны России", – отметил Андреев.
"Хоту Тент" – резидент технопарка "Якутия". С 2022 года сотрудничает с военным инновационным технополисом "Эра" Минобороны России.
В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в которой принимают ученые и специалисты разных отраслей из ряда регионов России, а также из Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.