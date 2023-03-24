https://ria.ru/20230324/kostyum-1860252982.html

В якутской компании рассказали о невидимом для тепловизора костюме снайпера

В якутской компании рассказали о невидимом для тепловизора костюме снайпера - РИА Новости, 24.03.2023

В якутской компании рассказали о невидимом для тепловизора костюме снайпера

Руководитель военного направления якутской компании "Хоту Тент" Дуолан Андреев рассказал РИА Новости об разработках предприятия, которые используют российские... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T05:28

2023-03-24T05:28

2023-03-24T05:28

россия

якутск

арктический совет

казахстан

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852613302_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_cd7c1ba807f91f6de066b2d4e8aafa87.jpg

ЯКУТСК, 24 мар – РИА Новости. Руководитель военного направления якутской компании "Хоту Тент" Дуолан Андреев рассказал РИА Новости об разработках предприятия, которые используют российские военные в зоне специальной военной операции, среди которых – невидимый для тепловизора снайперский костюм. По его словам, в зону спецоперации компания отправила уже около 5 тысяч экземпляров продукции, это укрывные материалы, пальто-спальники, пологи. "Также одна из новых разработок – мобильная печка. Используется дизельное топливо. На восемь часов расходуется два литра дизтоплива на средней мощности. Нам очень многие звонят и пишут из других регионов. Начали уже напрямую выходить командиры подразделений из передовой зоны. Они хотят заказывать большие объемы. Этот момент мы отрабатываем с Минобороны России", – отметил Андреев. "Хоту Тент" – резидент технопарка "Якутия". С 2022 года сотрудничает с военным инновационным технополисом "Эра" Минобороны России. В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в которой принимают ученые и специалисты разных отраслей из ряда регионов России, а также из Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

https://ria.ru/20230320/snaypery-1859021946.html

россия

якутск

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, якутск, арктический совет, казахстан, технологии