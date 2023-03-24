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Франция удвоит военное производство к концу года, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 24.03.2023
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15:41 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860424012.html
Франция удвоит военное производство к концу года, заявил глава Минобороны
Франция удвоит военное производство к концу года, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 24.03.2023
Франция удвоит военное производство к концу года, заявил глава Минобороны
Французские власти планируют увеличить в два раза производство военной техники к концу 2023 года и ускорить сроки поставок, заявил министр обороны страны... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:41
2023-03-24T15:41
украина
франция
себастьян лекорню
нато
в мире
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Французские власти планируют увеличить в два раза производство военной техники к концу 2023 года и ускорить сроки поставок, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню. "Уже видны первые результаты. Несколько примеров: Thales удвоит производство радаров Ground Master и начнет производить 24 единицы в год вместо 12 начиная с сентября. Производство пушек Caesar (предприятием) Nexter также удвоится и в месяц будет производиться восемь единиц вместо четырех; при этом сократятся сроки с момента заказа до поставки с 30 до 17 месяцев. Другой пример – производство ракет Mistral удвоится до 40 единиц в месяц к концу 2023 года, а срок производства сократится с 30 до 15 месяцев", - сказал он в интервью газете Echos. Франция совместно с военными ведомствами Италии и Великобритании попросила производителя ракет Aster для зенитного ракетного комплекса Samp/T сократить сроки производства с 40 до 18 месяцев, сообщил Лекорню. Министр добавил, что Франция уже одобрила локализацию некоторых стратегических военных производств. "Помимо ускорения темпов производства мы еще боремся за локализацию (производств во Франции). Мы одобрили восемь проектов по локализации и еще семь сейчас изучаются; решение по ним должно быть вынесено до начала лета", - заявил глава ведомства. Ранее Франция заявляла о совместной работе с военно-промышленными компаниями над ускорением и увеличением объёмов производства боеприпасов как для Украины, так и для собственной армии, а также о возобновлении производства на своей территории порядка 20 наименований "стратегически важной" военной продукции. Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок Caesar. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также на Украину недавно прибыли 12 колесных танков AMX-10RC, которые Франция направила Киеву. В Париже в феврале и марте трижды по призывы партии "Патриоты" прошли митинги против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230324/makron-1860311517.html
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860298804.html
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украина, франция, себастьян лекорню, нато, в мире
Украина, Франция, Себастьян Лекорню, НАТО, В мире
Франция удвоит военное производство к концу года, заявил глава Минобороны

Глава Минобороны Франции Лекорню: Париж удвоит военное производство к концу года

© AP Photo / Gonzalo FuentesСебастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Себастьян Лекорню. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Французские власти планируют увеличить в два раза производство военной техники к концу 2023 года и ускорить сроки поставок, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.
"Уже видны первые результаты. Несколько примеров: Thales удвоит производство радаров Ground Master и начнет производить 24 единицы в год вместо 12 начиная с сентября. Производство пушек Caesar (предприятием) Nexter также удвоится и в месяц будет производиться восемь единиц вместо четырех; при этом сократятся сроки с момента заказа до поставки с 30 до 17 месяцев. Другой пример – производство ракет Mistral удвоится до 40 единиц в месяц к концу 2023 года, а срок производства сократится с 30 до 15 месяцев", - сказал он в интервью газете Echos.
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Франция совместно с военными ведомствами Италии и Великобритании попросила производителя ракет Aster для зенитного ракетного комплекса Samp/T сократить сроки производства с 40 до 18 месяцев, сообщил Лекорню.
Министр добавил, что Франция уже одобрила локализацию некоторых стратегических военных производств.
"Помимо ускорения темпов производства мы еще боремся за локализацию (производств во Франции). Мы одобрили восемь проектов по локализации и еще семь сейчас изучаются; решение по ним должно быть вынесено до начала лета", - заявил глава ведомства.
Ранее Франция заявляла о совместной работе с военно-промышленными компаниями над ускорением и увеличением объёмов производства боеприпасов как для Украины, так и для собственной армии, а также о возобновлении производства на своей территории порядка 20 наименований "стратегически важной" военной продукции.
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Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок Caesar. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также на Украину недавно прибыли 12 колесных танков AMX-10RC, которые Франция направила Киеву.
В Париже в феврале и марте трижды по призывы партии "Патриоты" прошли митинги против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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