https://ria.ru/20230324/festival-1860426876.html
В Москве стартовал научно-популярный фестиваль "Цифровая история"
В Москве стартовал научно-популярный фестиваль "Цифровая история" - РИА Новости, 25.03.2023
В Москве стартовал научно-популярный фестиваль "Цифровая история"
В Москве стартовал XIII научно-популярный фестиваль "Цифровая история", сообщает пресс-служба мероприятия. Его тема — "Запад-Россия-Восток: pro et contra"... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-24T07:00
2023-03-24T07:00
2023-03-25T00:15
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860363754_107:0:1188:608_1920x0_80_0_0_5516e498d4e46c240286a5fbab87c723.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Москве стартовал XIII научно-популярный фестиваль "Цифровая история", сообщает пресс-служба мероприятия. Его тема — "Запад-Россия-Восток: pro et contra". Продлится мероприятие два дня: 25 и 26 марта. В первый день выступят историки Ксения Чепикова, Галина Ершова, Алексей Маслов, Владимир Колотов, Станислав Гридасов, Баир Иринчеев. Гость фестиваля — Андрей Безруков, полковник службы внешней разведки и профессор МГИМО.Во второй день запланированы выступления историков Кирилла Назаренко, Алексея Исаева, Александра Колпакиди, Александра Филюшкина, Бориса Кипниса. В числе спикеров директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история", дважды лауреат просветительской Премии "Знание" Егор Яковлев. Он же будет модератором дискуссии на тему "Как снимать кино о Великой Отечественной". В ней примут участие Игорь Угольников ("Брестская крепость", "Подольские курсанты", "Учености плоды"), продюсер Мария Журомская ("Собибор", "Нюрнберг"), Александр Кибовский, а также Михаил Амирджанов, дипломат и внук главного обвинителя от СССР на Нюрнбергским процессе Романа Руденко.Смотр — продолжение просветительского онлайн-проекта "Цифровая история". Его Яковлев создал шесть лет назад. За программами форума в YouTube и "ВКонтакте" следят по всему миру. Их суммарное количество просмотров превышает 100 миллионов.Мероприятие пройдет в КЦ "ЗИЛ". Будут и онлайн-трансляции.В программе возможны изменения. Ранее сообщалось о том, что мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш заявил, что готов забрать оскверненный в Риге памятник Александру Пушкину
https://ria.ru/20230321/skulptura-1859580355.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860363754_242:0:1053:608_1920x0_80_0_0_a1f508692149cc4f8dd84a550734035e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры
Культура, Новости культуры
В Москве стартовал научно-популярный фестиваль "Цифровая история"
Научно-популярный фестиваль "Цифровая история" пройдет в Москве 25 и 26 марта
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Москве стартовал XIII научно-популярный фестиваль "Цифровая история", сообщает пресс-служба мероприятия. Его тема — "Запад-Россия-Восток: pro et contra". Продлится мероприятие два дня: 25 и 26 марта.
«
"В центре внимания экспертов – представления иностранцев о России и русской истории", — говорится в пресс-релизе.
В первый день выступят историки Ксения Чепикова, Галина Ершова, Алексей Маслов, Владимир Колотов, Станислав Гридасов, Баир Иринчеев. Гость фестиваля — Андрей Безруков, полковник службы внешней разведки и профессор МГИМО.
Во второй день запланированы выступления историков Кирилла Назаренко, Алексея Исаева, Александра Колпакиди, Александра Филюшкина, Бориса Кипниса. В числе спикеров директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история", дважды лауреат просветительской Премии "Знание" Егор Яковлев.
«
"Запрос на достоверное историческое знание в обществе очень велик. Мы рассказываем об истории доступно и интересно, не впадая в конспирологию и не цепляясь за злободневность", — говорит Яковлев.
Он же будет модератором дискуссии на тему "Как снимать кино о Великой Отечественной". В ней примут участие Игорь Угольников ("Брестская крепость", "Подольские курсанты", "Учености плоды"), продюсер Мария Журомская ("Собибор", "Нюрнберг"), Александр Кибовский, а также Михаил Амирджанов, дипломат и внук главного обвинителя от СССР на Нюрнбергским процессе Романа Руденко.
Смотр — продолжение просветительского онлайн-проекта "Цифровая история". Его Яковлев создал шесть лет назад. За программами форума в YouTube и "ВКонтакте" следят по всему миру. Их суммарное количество просмотров превышает 100 миллионов.
Мероприятие пройдет в КЦ "ЗИЛ". Будут и онлайн-трансляции.
В программе возможны изменения.
Ранее сообщалось
о том, что мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш заявил, что готов забрать оскверненный в Риге памятник Александру Пушкину
Французский абстракционист подарил посольству России скульптуру