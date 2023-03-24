https://ria.ru/20230324/festival-1860426876.html

В Москве стартовал научно-популярный фестиваль "Цифровая история"

В Москве стартовал научно-популярный фестиваль "Цифровая история" - РИА Новости, 25.03.2023

В Москве стартовал научно-популярный фестиваль "Цифровая история"

В Москве стартовал XIII научно-популярный фестиваль "Цифровая история", сообщает пресс-служба мероприятия. Его тема — "Запад-Россия-Восток: pro et contra"... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-24T07:00

2023-03-24T07:00

2023-03-25T00:15

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Москве стартовал XIII научно-популярный фестиваль "Цифровая история", сообщает пресс-служба мероприятия. Его тема — "Запад-Россия-Восток: pro et contra". Продлится мероприятие два дня: 25 и 26 марта. В первый день выступят историки Ксения Чепикова, Галина Ершова, Алексей Маслов, Владимир Колотов, Станислав Гридасов, Баир Иринчеев. Гость фестиваля — Андрей Безруков, полковник службы внешней разведки и профессор МГИМО.Во второй день запланированы выступления историков Кирилла Назаренко, Алексея Исаева, Александра Колпакиди, Александра Филюшкина, Бориса Кипниса. В числе спикеров директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история", дважды лауреат просветительской Премии "Знание" Егор Яковлев. Он же будет модератором дискуссии на тему "Как снимать кино о Великой Отечественной". В ней примут участие Игорь Угольников ("Брестская крепость", "Подольские курсанты", "Учености плоды"), продюсер Мария Журомская ("Собибор", "Нюрнберг"), Александр Кибовский, а также Михаил Амирджанов, дипломат и внук главного обвинителя от СССР на Нюрнбергским процессе Романа Руденко.Смотр — продолжение просветительского онлайн-проекта "Цифровая история". Его Яковлев создал шесть лет назад. За программами форума в YouTube и "ВКонтакте" следят по всему миру. Их суммарное количество просмотров превышает 100 миллионов.Мероприятие пройдет в КЦ "ЗИЛ". Будут и онлайн-трансляции.В программе возможны изменения. Ранее сообщалось о том, что мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш заявил, что готов забрать оскверненный в Риге памятник Александру Пушкину

https://ria.ru/20230321/skulptura-1859580355.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры