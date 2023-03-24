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Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - РИА Новости, 24.03.2023
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04:32 24.03.2023 (обновлено: 12:09 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/bayden-1860250138.html
Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки
Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - РИА Новости, 24.03.2023
Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки
"Сбивающая с толку" оговорка президента США Джо Байдена вынудила Белый дом корректировать стенограмму его выступления, сообщает Fox News. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T04:32
2023-03-24T12:09
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. "Сбивающая с толку" оговорка президента США Джо Байдена вынудила Белый дом корректировать стенограмму его выступления, сообщает Fox News.Президент США выступил с речью в честь Месяца женской истории, упомянув законодательство о противодействии насилию в отношении женщин."Вы знаете, это основано на других шагах, которые вы и мы предприняли, например, самый важный закон о безопасном обращении с оружием за 30 лет, чтобы не допускать попадания оружия в руки советников по внутренней политике. Но, снова, мы все еще должны запретить штурмовое оружие", — сказал Байден под аплодисменты присутствующих.При этом в стенограмме, опубликованной Белым домом, его выражение "советники по внутренней политике" (domestic political advisors) зачеркнуто, а рядом в скобках указано: "осужденные за домашнее насилие" (convicted domestic abusers).В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки

Fox: Белый дом исправил стенограмму выступления Джо Байдена из-за его оговорки

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден выступает c речью в Белом доме на мероприятии в честь Месяца женской истории
Президент США Джо Байден выступает c речью в Белом доме на мероприятии в честь Месяца женской истории - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден выступает c речью в Белом доме на мероприятии в честь Месяца женской истории
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. "Сбивающая с толку" оговорка президента США Джо Байдена вынудила Белый дом корректировать стенограмму его выступления, сообщает Fox News.
Президент США выступил с речью в честь Месяца женской истории, упомянув законодательство о противодействии насилию в отношении женщин.
"Вы знаете, это основано на других шагах, которые вы и мы предприняли, например, самый важный закон о безопасном обращении с оружием за 30 лет, чтобы не допускать попадания оружия в руки советников по внутренней политике. Но, снова, мы все еще должны запретить штурмовое оружие", — сказал Байден под аплодисменты присутствующих.
При этом в стенограмме, опубликованной Белым домом, его выражение "советники по внутренней политике" (domestic political advisors) зачеркнуто, а рядом в скобках указано: "осужденные за домашнее насилие" (convicted domestic abusers).
В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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