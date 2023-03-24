Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки
Fox: Белый дом исправил стенограмму выступления Джо Байдена из-за его оговорки
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден выступает c речью в Белом доме на мероприятии в честь Месяца женской истории
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден выступает c речью в Белом доме на мероприятии в честь Месяца женской истории
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. "Сбивающая с толку" оговорка президента США Джо Байдена вынудила Белый дом корректировать стенограмму его выступления, сообщает Fox News.
Президент США выступил с речью в честь Месяца женской истории, упомянув законодательство о противодействии насилию в отношении женщин.
"Вы знаете, это основано на других шагах, которые вы и мы предприняли, например, самый важный закон о безопасном обращении с оружием за 30 лет, чтобы не допускать попадания оружия в руки советников по внутренней политике. Но, снова, мы все еще должны запретить штурмовое оружие", — сказал Байден под аплодисменты присутствующих.
При этом в стенограмме, опубликованной Белым домом, его выражение "советники по внутренней политике" (domestic political advisors) зачеркнуто, а рядом в скобках указано: "осужденные за домашнее насилие" (convicted domestic abusers).
В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.